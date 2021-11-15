Замглавы МИД Польши назвал угрозой проведение российскими десантниками учений в Белоруссии

ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Польша считает угрозой проведение российскими десантниками учений в Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции Radio ZET.

"Это, во-первых, угроза, а во-вторых реальный сценарий", - сказал Пшидач.

В пятницу минобороны Белоруссии сообщило, что белорусские и российские десантники выполняют на белорусском полигоне учебно-боевые задачи на фоне наращивания военной деятельности у западной границы республики.

В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.

Ранее Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше это напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе у пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области Белоруссии стихийного лагеря беженцев в количестве примерно две тысячи человек.

Начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии Олег Воинов ранее говорил, что, учитывая нежелание военного руководства Польши идти на диалог, Минск вынужден принимать адекватные меры реагирования "как самостоятельно, так и в рамках имеющихся договоренностей со стратегическим союзником – Российской Федерацией".

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.