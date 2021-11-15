Американцы испытывают БТР с 50-мм пушкой

Американская колёсная бронетехника может нарастить калибр. Вчера, 11 ноября, портал defence-blog.com сообщил о том, что подразделение армии США Futures Command провело испытания боевой машины LAV 700 с 50-мм орудием.

Новая боевая машина испытана в рамках проекта Convergence 21, целью которого является тестирование современных передовых разработок с возможной дальнейшей закупкой для вооружённых сил. На суд военных был представлен БТР LAV 700 производства канадского подразделения компании General Dynamics Land Systems. Ключевая особенность этой машины состоит в новом типе башни, оснащённой 50-мм автоматической пушкой XM913 Bushmaster.

LAV 700 с 50-мм пушкой Источник изображения: defence-blog.com

По данным производителя, LAV 700 оснащён самыми современными системами — цифровой архитектурой управления и контроля (включая системы самодиагностики), энергопоглощающими сидениями, самоуплотняющимися топливными баками, а также прочным корпусом с высоким уровнем баллистической защиты. Высокие характеристики заявлены и для ходовой части — адаптивная подвеска, дисковые тормоза, мощный двигатель с 7-ступенчатой трансмиссией и высокой ремонтопригодностью.

LAV 700 может развивать скорость порядка 110 км/ч, преодолевая без дозаправки 100 км. БТР способен преодолевать траншеи шириной до 2,2 м и нести полезную нагрузку массой до 11 т.