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ТАСС

Шойгу: военно-политическая ситуация в Европе деградирует

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Министр обороны РФ также заявил, что продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу констатировал на заседании российско-французского Совета в формате "2+2", что военно-политическая ситуация в Европе деградирует, а НАТО продолжает наращивать военное присутствие вблизи границ РФ.

"Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ. При этом указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе", - сообщил в пятницу журналистам замглавы военного ведомства Александр Фомин по итогам переговоров в Париже.

По его словам, на встрече министры обороны и внешнеполитических ведомств двух стран "обменялись мнениями по обстановке на Европейском континенте, ситуации в Ближневосточном регионе и на севере Африки".

"Затронуты также важные темы стратегической стабильности и европейской безопасности, контроля над вооружениями, двусторонних отношений", - сообщил Фомин.

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