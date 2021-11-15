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ЦАМТО

ОАЭ занимают пятое место в мире по стоимостному объему импорта вооружений по итогам последних 8 лет

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Главный выставочный павильон авиасалона Dubai Airshow 2019 (c) bmpd
Главный выставочный павильон авиасалона Dubai Airshow 2019 (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 12 ноября. К открытию в Дубае 17-й Международной авиакосмической выставке Dubai Airshow 2021 (ОАЭ, 14-18 ноября) ЦАМТО публикует статистический материал по положению ОАЭ в структуре мирового экспорта/импорта вооружений в период 2013-2020 гг.

Военно-экономический потенциал ОАЭ

На всем рассматриваемом периоде военные расходы ОАЭ устойчиво возрастали и достигли в 2019 году 18 млрд. долл. против 9,914 млрд. долл. на начало периода (2013 год). По ряду причин, прежде всего, в связи с пандемией COVID-19 и экономическим кризисом, в 2020 году военные расходы ОАЭ резко снизились до 16 млрд. долл.

В данном анализе речь идет о военных расходах в номинальном выражении (без учета инфляции).

В процентах от ВВП военные расходы ОАЭ колебались в пределах от минимального значения в 2,48% в 2014 году до максимального показателя в 4,52% в 2020 году (при одновременном резком падении ВВП в 2020 году).

Валовой внутренний продукт ОАЭ возрос с 390,1 млрд. долл. в 2013 году до 422,2 млрд. долл. в 2018 году. Падение ВВП имело место в 2015-2016 гг., а также в 2019 году и особенно резко в 2020 году (до 354,3 млрд. долл., что существенно меньше данного показателя на начало рассматриваемого периода).

Результат по 2020 году стал минимальным за весь рассматриваемый период.

За период 2013-2020 гг. ВВП на душу населения снизился с 43197 долл. до 31982 долл. Причем в середине рассматриваемого периода показатель ВВП на душу населения был существенно большим, максимальное значение было зафиксировано в 2014 году – 43340 долл.

ВВП по паритету покупательной способности возрос с 576,2 млрд. долл. до 650,8 млрд. долл. (более высокие показатели наблюдались в середине рассматриваемого периода).

Население ОАЭ за рассматриваемый период возросло с 9,031 млн. чел. до 11,077 млн. чел.

Структура импорта ОАЭ по странам-экспортерам в 2013-2020 гг. и прогноз на период 2021-2024 гг.

За 8-летний период (2013-2020 гг.) объем идентифицированного военного импорта ОАЭ по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 23,648 млрд. долл.

С этим показателем ОАЭ по объему фактического импорта вооружений по периоду 2013-2020 гг. занимают 5 место в мире.

Для сравнения: первое место занимает Саудовская Аравия (74,539 млрд. долл.), второе место Индия (53,390 млрд. долл.), третье место Австралия (35,106 млрд. долл.), четвертое место Египет (26,727 млрд. долл.).

За период 2013-2020 гг. ОАЭ сформировали пакет заказов на импорт ПВН в объеме 26,520 млрд. долл. (здесь учтены только подписанные контракты; заявленные намерения по импорту не учитываются).

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в ОАЭ в период 2013-2020 гг. занимают США – 14,290 млрд. долл. (60,43% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 17,453 млрд. долл. (66,15%). Следует отметить, что объем заявленных намерений по прямой закупке ОАЭ американских вооружений больше, однако они здесь не учтены, поскольку контракты еще не подписаны.

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в ОАЭ в период 2013-2020 гг. занимает Франция – 2,098 млрд. долл. (8,87%). Сформированный в 2013-2020 гг. портфель заказов – 1,689 млрд. долл. (6,37%).

Третье место в рейтинге занимает Швеция – 1,183 млрд. долл. (5%). Портфель заказов – 1,520 млрд. долл. (5,73%).

Последующие места занимают Италия – 948 млн. долл. (портфель заказов – 536 млн. долл.), Южная Корея – 804 млн. долл. (портфель заказов – также 804 млн. долл.), Израиль – 765 млн. долл. (новых контрактов за рассматриваемый период не заключено), Россия – 695,5 млн. долл. (портфель заказов – 687,6 млн. долл.), ЮАР – 427,6 млн. долл. (портфель заказов – 835 млн. долл.), Турция – 417,4 млн. долл. (портфель заказов – 856,9 млн. долл.) и Китай – 415 млн. долл. (портфель заказов – также 415 млн. долл.).

Поставки вооружений ОАЭ в 2013-2020 гг. также реализовали (в порядке убывания объемов) Нидерланды, Испания, Сингапур, Австралия, Канада, Сербия, Германия, Австрия, Польша, Великобритания, Беларусь, Грузия, Чехия и Украина.

В целом в 2013-2020 гг. ОАЭ импортировали вооружение из 24 стран.

В 2021-2024 гг. США фактически монополизируют рынок вооружений ОАЭ. На их долю придется 64,1% стоимостного объема прогнозируемого экспорта вооружений в эту страну.

В 2021-2024 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений, объем импорта ОАЭ, по оценке ЦАМТО, составит 15,786 млрд. долл. против 9,033 млрд. долл. в 2017-2020 гг. и 14,616 млрд. долл. в 2013-2016 гг.

С этим объемом (15,786 млрд. долл.) ОАЭ перемесятся в рейтинге с пятого на 7 место.

Для сравнения: первое место в рейтинге по прогнозируемому импорту ВиВТ в 2021-2024 гг. занимает Индия (49,611 млрд. долл.), второе место Саудовская Аравия (32,348 млрд. долл.), третье место Катар (31,930 млрд. долл.), четвертое место Кувейт (21,455 млрд. долл.), пятое место Австралия (18,520 млрд. долл.) и шестое место Япония (16,029 млрд. долл.).

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 2021-2024 гг. США с огромным отрывом займут первое место на рынке вооружений ОАЭ с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 10,118 млрд. долл. (64,1%) против 4,112 млрд. долл. в 2017-2020 гг. и 10,178 млрд. долл. в 2013-2016 гг. Следует отметить, что это не все поставки, ожидаемые в период до 2024 года включительно. По ряду заявленных программ переговоры еще продолжаются. По части из них поставки будут реализованы до 2024 года, то есть итоговая доля США в 2021-2024 гг. еще более возрастет.

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН ОАЭ в период 2021-2024 гг. занимает Швеция – 1,525 млрд. долл. (9,66% рынка).

Третье место занимает Франция – 1,336 млрд. долл. (8,46%).

Структура экспорта ВиВТ ОАЭ по странам-импортерам в 2013-2020 гг.

ОАЭ в 2013-2020 гг. осуществили поставки вооружений в 16 стран (плюс категория "неизвестный" импортер). За 8-летний период объем идентифицированного военного экспорта ОАЭ по всем странам-импортерам составил, по оценке ЦАМТО, 1,002 млрд. долл. (26 место рейтинге стран-экспортеров ВиВТ).

За тот же период ОАЭ сформировали пакет заказов на экспорт вооружений на сумму 779,3 млн. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших импортеров ВиВТ ОАЭ в период 2013-2020 гг. занимает Египет – 364 млн. долл. Портфель заказов, сформированный за тот же период, также составляет 364 млн. долл.

Второе место в рейтинге крупнейших импортеров ВиВТ ОАЭ в период 2013-2020 гг. занимает Алжир – 330 млн. долл. Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 70 млн. долл.

Третье место в рейтинге занимает Кувейт – 71 млн. долл. Сформированный портфель заказов – также 71 млн. долл.

Места с 4 по 10 в рейтинге крупнейших импортеров ВиВТ ОАЭ по периоду 2013-2020 гг. занимают Индия (66,1 млн. долл.), Нигерия (41,5 млн. долл.), Мали (36 млн. долл.), Ливия (25,3 млн. долл.), Украина (9 млн. долл.), Вьетнам (5 млн. долл.) и Мозамбик (6 млн. долл.).

Поставки вооружений ОАЭ также реализовали (в порядке убывания объемов) в Туркменистан, Гаити, Сенегал, Малайзию, Тунис и Камерун.

Следует отметить, что на текущий момент в отношении планируемого в 2021-2024 гг. экспорта ВиВТ ОАЭ (267,4 млн. долл.) данные далеко не полные из-за низкой транспарентности предоставляемых Эмиратами данных по экспортным контрактам. Предположительно, в итоге экспорт ВиВТ ОАЭ в 2021-2024 гг. составит не менее, чем в 2017-2020 гг. (513,4 млн. долл.).

Более подробный материал (с таблицами) к авиасалону Dubai Airshow 2021 размещен в открытом доступе на сайте ЦАМТО в разделах "Выставки вооружений" и "Текущие аналитические материалы".

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