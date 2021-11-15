ОАЭ занимают пятое место в мире по стоимостному объему импорта вооружений по итогам последних 8 лет

ЦАМТО, 12 ноября. К открытию в Дубае 17-й Международной авиакосмической выставке Dubai Airshow 2021 (ОАЭ, 14-18 ноября) ЦАМТО публикует статистический материал по положению ОАЭ в структуре мирового экспорта/импорта вооружений в период 2013-2020 гг.

Военно-экономический потенциал ОАЭ

На всем рассматриваемом периоде военные расходы ОАЭ устойчиво возрастали и достигли в 2019 году 18 млрд. долл. против 9,914 млрд. долл. на начало периода (2013 год). По ряду причин, прежде всего, в связи с пандемией COVID-19 и экономическим кризисом, в 2020 году военные расходы ОАЭ резко снизились до 16 млрд. долл.

В данном анализе речь идет о военных расходах в номинальном выражении (без учета инфляции).

В процентах от ВВП военные расходы ОАЭ колебались в пределах от минимального значения в 2,48% в 2014 году до максимального показателя в 4,52% в 2020 году (при одновременном резком падении ВВП в 2020 году).

Валовой внутренний продукт ОАЭ возрос с 390,1 млрд. долл. в 2013 году до 422,2 млрд. долл. в 2018 году. Падение ВВП имело место в 2015-2016 гг., а также в 2019 году и особенно резко в 2020 году (до 354,3 млрд. долл., что существенно меньше данного показателя на начало рассматриваемого периода).

Результат по 2020 году стал минимальным за весь рассматриваемый период.

За период 2013-2020 гг. ВВП на душу населения снизился с 43197 долл. до 31982 долл. Причем в середине рассматриваемого периода показатель ВВП на душу населения был существенно большим, максимальное значение было зафиксировано в 2014 году – 43340 долл.

ВВП по паритету покупательной способности возрос с 576,2 млрд. долл. до 650,8 млрд. долл. (более высокие показатели наблюдались в середине рассматриваемого периода).

Население ОАЭ за рассматриваемый период возросло с 9,031 млн. чел. до 11,077 млн. чел.

Структура импорта ОАЭ по странам-экспортерам в 2013-2020 гг. и прогноз на период 2021-2024 гг.

За 8-летний период (2013-2020 гг.) объем идентифицированного военного импорта ОАЭ по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 23,648 млрд. долл.

С этим показателем ОАЭ по объему фактического импорта вооружений по периоду 2013-2020 гг. занимают 5 место в мире.

Для сравнения: первое место занимает Саудовская Аравия (74,539 млрд. долл.), второе место – Индия (53,390 млрд. долл.), третье место – Австралия (35,106 млрд. долл.), четвертое место – Египет (26,727 млрд. долл.).

За период 2013-2020 гг. ОАЭ сформировали пакет заказов на импорт ПВН в объеме 26,520 млрд. долл. (здесь учтены только подписанные контракты; заявленные намерения по импорту не учитываются).

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в ОАЭ в период 2013-2020 гг. занимают США – 14,290 млрд. долл. (60,43% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 17,453 млрд. долл. (66,15%). Следует отметить, что объем заявленных намерений по прямой закупке ОАЭ американских вооружений больше, однако они здесь не учтены, поскольку контракты еще не подписаны.

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в ОАЭ в период 2013-2020 гг. занимает Франция – 2,098 млрд. долл. (8,87%). Сформированный в 2013-2020 гг. портфель заказов – 1,689 млрд. долл. (6,37%).

Третье место в рейтинге занимает Швеция – 1,183 млрд. долл. (5%). Портфель заказов – 1,520 млрд. долл. (5,73%).

Последующие места занимают Италия – 948 млн. долл. (портфель заказов – 536 млн. долл.), Южная Корея – 804 млн. долл. (портфель заказов – также 804 млн. долл.), Израиль – 765 млн. долл. (новых контрактов за рассматриваемый период не заключено), Россия – 695,5 млн. долл. (портфель заказов – 687,6 млн. долл.), ЮАР – 427,6 млн. долл. (портфель заказов – 835 млн. долл.), Турция – 417,4 млн. долл. (портфель заказов – 856,9 млн. долл.) и Китай – 415 млн. долл. (портфель заказов – также 415 млн. долл.).

Поставки вооружений ОАЭ в 2013-2020 гг. также реализовали (в порядке убывания объемов) Нидерланды, Испания, Сингапур, Австралия, Канада, Сербия, Германия, Австрия, Польша, Великобритания, Беларусь, Грузия, Чехия и Украина.

В целом в 2013-2020 гг. ОАЭ импортировали вооружение из 24 стран.

В 2021-2024 гг. США фактически монополизируют рынок вооружений ОАЭ. На их долю придется 64,1% стоимостного объема прогнозируемого экспорта вооружений в эту страну.

В 2021-2024 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений, объем импорта ОАЭ, по оценке ЦАМТО, составит 15,786 млрд. долл. против 9,033 млрд. долл. в 2017-2020 гг. и 14,616 млрд. долл. в 2013-2016 гг.

С этим объемом (15,786 млрд. долл.) ОАЭ перемесятся в рейтинге с пятого на 7 место.

Для сравнения: первое место в рейтинге по прогнозируемому импорту ВиВТ в 2021-2024 гг. занимает Индия (49,611 млрд. долл.), второе место – Саудовская Аравия (32,348 млрд. долл.), третье место – Катар (31,930 млрд. долл.), четвертое место – Кувейт (21,455 млрд. долл.), пятое место – Австралия (18,520 млрд. долл.) и шестое место – Япония (16,029 млрд. долл.).

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 2021-2024 гг. США с огромным отрывом займут первое место на рынке вооружений ОАЭ с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 10,118 млрд. долл. (64,1%) против 4,112 млрд. долл. в 2017-2020 гг. и 10,178 млрд. долл. в 2013-2016 гг. Следует отметить, что это не все поставки, ожидаемые в период до 2024 года включительно. По ряду заявленных программ переговоры еще продолжаются. По части из них поставки будут реализованы до 2024 года, то есть итоговая доля США в 2021-2024 гг. еще более возрастет.

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН ОАЭ в период 2021-2024 гг. занимает Швеция – 1,525 млрд. долл. (9,66% рынка).

Третье место занимает Франция – 1,336 млрд. долл. (8,46%).

Структура экспорта ВиВТ ОАЭ по странам-импортерам в 2013-2020 гг.

ОАЭ в 2013-2020 гг. осуществили поставки вооружений в 16 стран (плюс категория "неизвестный" импортер). За 8-летний период объем идентифицированного военного экспорта ОАЭ по всем странам-импортерам составил, по оценке ЦАМТО, 1,002 млрд. долл. (26 место рейтинге стран-экспортеров ВиВТ).

За тот же период ОАЭ сформировали пакет заказов на экспорт вооружений на сумму 779,3 млн. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших импортеров ВиВТ ОАЭ в период 2013-2020 гг. занимает Египет – 364 млн. долл. Портфель заказов, сформированный за тот же период, также составляет 364 млн. долл.

Второе место в рейтинге крупнейших импортеров ВиВТ ОАЭ в период 2013-2020 гг. занимает Алжир – 330 млн. долл. Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 70 млн. долл.

Третье место в рейтинге занимает Кувейт – 71 млн. долл. Сформированный портфель заказов – также 71 млн. долл.

Места с 4 по 10 в рейтинге крупнейших импортеров ВиВТ ОАЭ по периоду 2013-2020 гг. занимают Индия (66,1 млн. долл.), Нигерия (41,5 млн. долл.), Мали (36 млн. долл.), Ливия (25,3 млн. долл.), Украина (9 млн. долл.), Вьетнам (5 млн. долл.) и Мозамбик (6 млн. долл.).

Поставки вооружений ОАЭ также реализовали (в порядке убывания объемов) в Туркменистан, Гаити, Сенегал, Малайзию, Тунис и Камерун.

Следует отметить, что на текущий момент в отношении планируемого в 2021-2024 гг. экспорта ВиВТ ОАЭ (267,4 млн. долл.) данные далеко не полные из-за низкой транспарентности предоставляемых Эмиратами данных по экспортным контрактам. Предположительно, в итоге экспорт ВиВТ ОАЭ в 2021-2024 гг. составит не менее, чем в 2017-2020 гг. (513,4 млн. долл.).

Более подробный материал (с таблицами) к авиасалону Dubai Airshow 2021 размещен в открытом доступе на сайте ЦАМТО в разделах "Выставки вооружений" и "Текущие аналитические материалы".