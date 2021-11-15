Войти
Российская газета

Шойгу: РФ и Франции надо определить шаги по деэскалации обстановки в Европе

290
0
0
Russia_France
Флаги России и Франции.

России и Франции необходимо совместно проанализировать имеющиеся проблемы в сфере безопасности, чтобы в дальнейшем определить шаги по деэскалации обстановки в Европе. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, которое прошло в пятницу в Париже в формате "2+2".

Он заявил, что ожидает откровенного разговора с французскими коллегами. "Рассчитываем, что нам удастся поговорить откровенно, принять соответствующие решения и поставить задачи специалистам, в том числе из оборонных ведомств России и Франции", - сказал министр.

По его оценке, ситуация в мире сегодня достаточно сложная. "Поэтому есть необходимость обменяться мнениями по вопросам международной безопасности, обсудить региональную проблематику", - подчеркнул Шойгу. Он поблагодарил французских партнеров за гостеприимство и инициативу провести эту встречу.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
14.05.2021
Оттепель на пакистанском направлении
13.11.2019
Египет занимает пятое место в общей структуре российского военного экспорта по странам-импортерам в 2011-2018 гг.
10.09.2019
Неопределенность с ДСНВ чревата гонкой ракетных вооружений в Европе - Шойгу
03.07.2019
Российские военные возьмут под опеку одну из самых диких стран Африки
19.03.2018
ВМФ России: провал на фоне успехов
29.12.2015
Шойгу возглавит оргкомитет III Всемирных военных игр-2017 в Сочи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:09
  • 1
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку
  • 15.11 07:24
  • 1
В космос из центрифуги