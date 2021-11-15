Россия направила десантников на учения в Белоруссию

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия направила в Белоруссию подразделение десантников для проведения учений, сообщили в Минобороны РФ.

"12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Беларусь", - сообщило военное ведомство в пятницу.

Там сообщили, что подразделение примет участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил.

"Для обеспечения десантирования задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, в настоящее время совершают полёт в воздушном пространстве Республики Беларусь", - сообщили военные.

Там отметили, что после десантирования и отработки совместно с подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь учебно-боевых задач российские десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории Российской Федерации.

11 ноября Россия в Белоруссию два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Они провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии совместно с истребителями Су-30СМ этой страны. Ту-160 способны нести ядерное оружие, входят в воздушный компонент российской ядерной триады.

10 ноября патрулирование над Белоруссией провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

Полеты российских самолетов, а также отправка на учения в Белоруссию российских десантников проходят на фоне обострения ситуация на границе Польши и Белоруссии. К границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польша разместила на границе с Белоруссией тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе.

Россия демонстрирует поддержку Минска и шлет сигнал Западу, считают опрошенные "Интерфаксом" военные эксперты.

"Это - демонстрация силы. И одновременно демонстрация поддержки нашего союзника - Белоруссии и лидера этой страны Александра Лукашенко в его новой конфронтации с Западом по поводу беженцев", - сказал "Интерфаксу" 11 ноября академик Российской академии наук (РАН), глава центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Арбатов.

"Мы показываем силу не только Европе, но и НАТО, в том числе США. Россия демонстрирует, что будет твердо поддерживать Минск, если в Польшу и страны Балтии и дальше не будут пускать беженцев, которые непонятно как попадают на территорию Белоруссии. Россия показывает, что в случае вооруженных столкновений не оставит Белоруссию в беде", - сказал Арбатов.

"Пока всё это - рост политической и гуманитарной напряженности", - сообщил он.

Такой же позиции придерживается бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Военные учения, полеты бомбардировщиков - это тренировка совместных действий и налаживание системы управления. Это предупреждение возможного военного конфликта, переходящего в большую войну. Это обязательно надо делать - демонстрировать свою готовность", - сказал Ивашов "Интерфаксу" 11 ноября.

"У нас с Белоруссией Союзное государство, у нас единое оборонное пространство и совместные планы в области обороны. И потенциальный противник у нас обозначен - НАТО", - сказал Ивашов.

Россия направляла бомбардировщики Ту-160 22 и 24 сентября прошлого года для полета вдоль западных границ Белоруссии.

Также в сентябре 2020 года Россия направляла шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в Белоруссию на учения.

10-15 сентября этого года Россия и Белоруссия провели стратегическое учение "Запад-2021", в котором было задействовано около 200 тыс. военных, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Минобороны РФ сообщало, что около 2,5 тыс. российских военных были переброшены в рамках учений в Белоруссию.

8 ноября этого года стало известно, что Москва и Минск продлили на 25 лет соглашения о размещении на территории Белоруссии двух российских военных объектов - узла связи ВМФ в Вилейке и радиолокационной станции в Барановичах. Это следует из протоколов между правительствами РФ и Белоруссии, которые опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В Белоруссии с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга", работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

6 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Белоруссии создают два учебно-боевых центра ВВС и ПВО для совместной подготовки специалистов. Несколько российско-белорусских учебно-боевых центров создают на территории РФ.