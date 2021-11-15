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РИА Новости

Российские и белорусские десантники проведут учения из-за роста напряженности на границе

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Многоцелевые вертолеты Ми-8 во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области
Многоцелевые вертолеты Ми-8 во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Белорусские и российские десантники выполняют на белорусском полигоне учебно-боевые задачи на фоне наращивания военной деятельности у западной границы республики, сообщило в пятницу минобороны республики.

"В связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Республики Беларусь проводится проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства. Сегодня на полигоне "Гожский" (Гродненская область Белоруссии – ред.) осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта от сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации в составе сводной батальонной тактической группы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Подчеркивается, что задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. "После десантирования белорусские и российские десантники выполнят ряд учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенных объектов, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований. По завершению комплексной отработки всех задач тактического десанта его участники вернутся в пункты постоянной дислокации", - отмечается в сообщении.

Российские десантники после участия в учениях на территории Белоруссии вернутся в пункт постоянной дислокации на территории России, сообщили в Минобороны России.

"Двенадцатого ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Беларусь и примет участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Ранее министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе у пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области Белоруссии стихийного лагеря беженцев примерно до 2 тысяч человек.

Начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии Олег Воинов ранее говорил, что, учитывая нежелание военного руководства Польши идти на диалог, Минск вынужден принимать адекватные меры реагирования "как самостоятельно, так и в рамках имеющихся договоренностей со стратегическим союзником – Российской Федерацией".

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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