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Российская газета

Минобороны: Интенсивность воздушной разведки НАТО в Черном море растет

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Источник изображения: Министерство обороны РФ

Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи российских границ в акватории Черного моря продолжает расти. Как заявили в Минобороны РФ, радиолокационные средства ВКС России и силы Черноморского флота ведут круглосуточный контроль за воздушной и морской обстановкой в акватории Черного моря.

Только за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались 6 полетов разведывательных самолетов стран НАТО над Черным морем.

Так, в центральной и северо-западной частях были зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А "Посейдон" ВМС США. Кроме того разведку вблизи границ РФ проводили самолет-разведчик С-160G "Габриэль" ВКС Франции, стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и стратегический самолета-разведчик U-2S ВВС.

Сейчас в Черном море находятся эсминец с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США и танкер "Джон Лентхолл" ВМС США. Контроль за действиями американских кораблей ведут ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин".


Александр Степанов

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