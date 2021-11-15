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Известия.ru

Над Черным морем зафиксировали шесть полетов разведсамолетов НАТО

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ России продолжает расти. За последние сутки над Черным морем были зафиксированы шесть полетов разведсамолетов альянса. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В центральной и северо-западной частях Черного моря зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А «Посейдон» ВМС США с авиабазы на острове Сицилия (Италия), самолета-разведчика С-160G «Габриэль» ВКС Франции с авиабазы на территории Румынии, стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США с авиабазы на острове Крит (Греция), а также стратегического самолета-разведчика U-2S ВВС США», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что суда ВМС США в составе эсминца Porter, штабного корабля Mount Whitney и танкера John Lenthall после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части Черного моря и продолжают движение в западном направлении.

«Минобороны России расценивает агрессивную военную активность США в Черноморском регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. Истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке», — заключили в министерстве.

Ранее в этот день вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что власти иностранных государств начинают заигрываться, устраивая провокации с приближением к берегам Крыма. По его словам, зарубежные страны проверяют Россию на прочность, насколько серьезно она готова защищать свою территориальную целостность.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков днем ранее отметил, что учения НАТО в регионе являются предметом обеспокоенности российского лидера Владимира Путина. Он также сообщил, что существуют постоянные оперативные контакты между военными по деэскалации обстановки.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, в свою очередь, заявила, что Россия готова нейтрализовать любые провокации в черноморском регионе. Она подчеркнула, что на полуострове развернута обширная боеспособная группировка наземных войск и сил Черноморского флота, способная дать отпор Вооруженным силам как США, так и их союзников.


9 ноября Минобороны РФ обнаружило над Черным морем самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов ВВС США. Лайнер приблизился к границам РФ на 35 км. В тот же день в российском военном ведомстве сообщили, что действия США связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе.

30 октября штабы шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

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