Израиль готов воевать с иранской ядерной программой

Израиль всерьёз рассматривает военное решение проблемы, которую видит в иранской ядерной программе. Вчера, 11 ноября, портал military.com сообщил о том, что ЦАХАЛ готовится к возможности вооружённого конфликта с Ираном.

Начальник штаба израильской армии генерал-лейтенант Авив Кохави заявил, что израильские военные «ускоряют оперативные планы и готовность к борьбе с Ираном и ядерной военной угрозой». В прошлом месяце министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что «если режим террора собирается обзавестись ядерным оружием, мы должны действовать».

Иранская баллистическая ракета средней дальности Источник изображения: telegraph.co.uk

Израиль считает Иран реальной угрозой и предупредил, что в случае необходимости он применит военную силу, чтобы помешать этой стране разработать ядерное оружие. При этом Иране называет свою ядерную программу мирной и намерен возобновить переговоры с другими странами-участницами прошлой «ядерной сделки».

В 2018 году США вышли из «ядерной сделки» с Ираном. Согласно условиям соглашения, Иран прекращал обогащение урана в обмен на снятие международных санкций. После серии испытаний иранских баллистических ракет, а также обвинений со стороны Израиля в том, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие, конфликт разгорелся с новой силой.