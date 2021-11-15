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ТАСС

Российских десантников направили в Белоруссию для проведения учений

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Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС, архив

Как сообщили в Минобороны Белоруссии, десант высадят на полигоне Гожский для проверки "одного из компонентов сил реагирования Союзного государства"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия направила в Гродненскую область Республики Беларусь подразделение десантников для проведения совместных учений. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Беларусь и примет участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что для обеспечения десантирования задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, в настоящее время совершают полет в воздушном пространстве Республики Беларусь.

В Минобороны подчеркнули, что после десантирования парашютным способом и отработки совместно с подразделениями вооруженных сил Белоруссии учебно-боевых задач, российские десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории РФ.

Как в свою очередь сообщили в Минобороны Белоруссии, высадка десанта будет произведена на полигоне Гожский для проверки "одного из компонентов сил реагирования Союзного государства" и в связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы республики.

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