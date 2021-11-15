Киев и Анкара подписали контракт на поставку украинских двигателей для новых турецких ударных БЛА

Двухконтурный турбореактивный двигатель АИ-322 разработки запорожского ГП "Ивченко-Прогресс" и серийно производимый запорожским АО "Мотор-Сич", и используемый на китайских учебно-боевых самолетах семейства L-15 (JL-10).

ЦАМТО, 12 ноября. Компания Baykar сообщила о подписании контракта с украинским госпредприятием "Ивченко-Прогресс" на поставку украинских двигателей для новых турецких БЛА, передает "РИА Новости".

"Мы подписали контракт с ведущей украинской компанией "Ивченко-Прогресс" на поставку турбореактивных двигателей АИ-322Ф и интеграцию турбореактивных двигателей АИ-25ТЛК для нашего проекта по производству ударных БЛА", – цитирует агентство сообщение компании.

Отмечается, что контракт подписан в рамках выставки продукции оборонной промышленности SAHA EXPO, проходящей в Стамбуле.