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ЦАМТО

Белорусские оружейники примут участие в Международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2021

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ЗРК «Алебарда»
Зенитный ракетный комплекс «Алебарда», представляющий собой дальнейшее развитие комплекса «Печора-2БМ».
Источник изображения: Военное обозрение

ЦАМТО, 12 ноября. В работе выставки Dubai Airshow 2021 в Дубае (14-18 ноября, ОАЭ) примут участие организации оборонного сектора экономики Республики Беларусь в составе объединенного стенда Госкомвоенпрома, а также в формате делового посещения.

С учетом специализации выставки на площадке объединенного стенда Госкомвоенпрома планируется демонстрация продукции и услуг ряда предприятий.

На объединенном стенде Госкомвоенпрома будут представлены макеты ряда изделий оборонных предприятий, в том числе:

- ЗРК С-125-2БМ "Печора-2БМ";

- ЗСУ "Шилка";

- ЗРК "Трио";

- РПГ "Сапфир";

- универсальный мобильный пункт управления;

- РЛС "Восток-3D";

- станция РЭБ с БПЛА "Гроза-С";

- станция РЭБ "Гроза-6".

С целью развития военно-технического сотрудничества и содействия предприятиям оборонного сектора экономики Республики Беларусь в продвижении их продукции на рынки ОАЭ и третьих стран в период с 13 по 16 ноября запланировано участие в выставке председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса.

На полях форума планируется проведение рабочих встреч и переговоров главы белорусской делегации с руководством оборонных и оборонно-промышленных ведомств ряда иностранных государств.

Выставка Dubai Airshow является значимым и престижным международным выставочным мероприятием в области авиационного вооружения и техники, средств ПВО и занимает третье место в мире (после салонов в Фарнборо и Ле Бурже) среди аэрокосмических выставок по количеству участников и объемам заключаемых контрактов. Ее посещают официальные делегации в среднем из 60-70 стран мира, свою продукцию на ней представляют около 1200 компаний.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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Белоруссия
ОАЭ
Продукция
С-125
Шилка
Проекты
БПЛА
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