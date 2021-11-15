Песков: Москва будет хеджировать риски из-за роста активности НАТО вблизи границ России

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. НАТО активно и напористо действует вблизи границ РФ, Москва будет предпринимать меру по обеспечению своей безопасности и хеджировать риски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он прокомментировал публикацию агентства Блумберг о том, что США предупреждают Европу о том, что Россия может планировать вторжение на территорию Украины. Песков отметил, что это уже не первая публикация и не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижениями вооруженных сил РФ на территории РФ. Пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что на это неоднократно отвечали, что передвижение российских вооруженных сил на территории РФ не должно ни у кого вызывать обеспокоенности. Он подчеркнул, что Россия не представляет ни для кого угрозу, развивается своим собственным путем и занимается своими собственным делами.

"В случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ какие-то вызывающие действия наших оппонентов происходят. Ну, говоря об оппонентах, я (имею в виду - ред.), прежде всего, НАТО и силы НАТО, которые весьма и весьма активно и напористо действуют в непосредственной близости от наших границ, будь то воздух, будто то вода или будь то суша. Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил Песков журналистам.

Отвечая на вопрос о том, приходят ли в Кремле к выводу, что нагнетания становится больше, Песков отметил, что больше становится "провокационных действий", напомнил о ситуации в Черном море, отметил активную разведдеятельность с воздуха самолетов НАТО, самолетов-разведчиков, в том числе американских.

"Это все, конечно, не может оставлять нас индифферентными к тому, что происходит. Мы должны быть начеку. Это же не наши друзья, да? Это же не белорусские самолеты летают, наших союзников, да? Это летают самолеты тех, кто декларирует своей основной целью сдерживание, противодействие Российской Федерации, и те, кто называет Российскую Федерацию врагом, ну, соответственно, мы должны как-то себя страховать и хеджировать риски, что мы и делаем", - сказал он.

"Да они каждый день следуют", - добавил Песков, отвечая на вопрос, должны ли последовать ответные заявления с российской стороны.