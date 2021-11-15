Haber7 (Турция): жесткие сигналы России один за другим

Издание цитирует заявления российских высокопоставленных лиц по поводу присутствия американских кораблей в Черном море, которое генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил «стратегической важностью» региона. Обеспокоенность России в этой связи разделяют и турецкие комментаторы.
Между Россией и США возникла напряженность в Черном море. Согласно последним новостям из Москвы, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал действия НАТО в Черном море так: "Играют с огнем".
В Черном море постепенно нарастает напряженность между НАТО, в частности США, и Россией. Продолжается обмен заявлениями между странами.
Последнее из жестких заявлений последовало от России, которая особенно обеспокоена присутствием американских военных кораблей в Черном море.
"Игра с огнем"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с представителями средств массовой информации сказал: "Что в Черном море делают американские корабли - за тысячи миль от пунктов своего базирования? Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают. Все это - игра с огнем".
Заявление Министерства обороны РФ
В Министерстве обороны России также сделали заявление по этому поводу. В ведомстве отметили повышение военной активности США и НАТО в Черном море.
Отмечается, что за последние сутки Россия обнаружила и сопроводила четыре разведывательных самолета НАТО.
В заявлении подчеркивается: "Внеплановые учения США и их союзников в Черном море, вблизи наших рубежей, являются абсолютно неспровоцированными Россией агрессивными действиями, создающими угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности".
Присутствие НАТО в регионе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что альянс наращивает свое присутствие в Черном море в связи с его стратегической важностью.
В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что США, отправляя свои корабли в регион, пытаются подталкивать прибрежные страны к конфронтационной политике.
Комментарии читателей:
ВЕФА
Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси.
Джалал баба
ВЕФА, а что Россия делает в Средиземном море?
ХЫЗЫР Ильяс БОЛЕН
ВЕФА, США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой.
Хыдыр Будур
Украина, что бы ты ни делала… империализм достиг своей цели и бросил тебя в огонь. После распада СССР такие страны, как Румыния, Болгария, Польша, приняли в НАТО в качестве буфера между ЕС и Россией… А тебя, как пограничную область, бросили в огонь, чтобы ты боролась с Россией… Не стоит так уж полагаться на империализм и выступать против России.
Ястреб
Цель сатаны - окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. Единственное, что я знаю и вижу: НАТО не друг нам. Россия - тоже. У турка, кроме турка, друга нет.
Дженк
Проваливайте из Черного моря, с Ближнего Востока, американские колонизаторы, иначе похороним в море.
Мехмет Оракчи
Вы умеете убивать невинных мирных жителей в Сирии. Почему вы не стреляете в США прямо у себя под носом? Удальства хватает только на безоружное гражданское население?
долой РНП-РПК
А что вы делаете в Сирии, Ливии…
Точка
Собака собаку не съест. Разыгрывают спектакль.