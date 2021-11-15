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Haber7 (Турция): жесткие сигналы России один за другим

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Эсминец ВМС США "Портер"
Эсминец ВМС США "Портер".
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, Petty Officer 2nd Class Damon Grosvenor/U.S. Navy

Издание цитирует заявления российских высокопоставленных лиц по поводу присутствия американских кораблей в Черном море, которое генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил «стратегической важностью» региона. Обеспокоенность России в этой связи разделяют и турецкие комментаторы.

Между Россией и США возникла напряженность в Черном море. Согласно последним новостям из Москвы, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал действия НАТО в Черном море так: "Играют с огнем".

В Черном море постепенно нарастает напряженность между НАТО, в частности США, и Россией. Продолжается обмен заявлениями между странами.

Последнее из жестких заявлений последовало от России, которая особенно обеспокоена присутствием американских военных кораблей в Черном море.

"Игра с огнем"

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с представителями средств массовой информации сказал: "Что в Черном море делают американские корабли - за тысячи миль от пунктов своего базирования? Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают. Все это - игра с огнем".

Заявление Министерства обороны РФ

В Министерстве обороны России также сделали заявление по этому поводу. В ведомстве отметили повышение военной активности США и НАТО в Черном море.

Отмечается, что за последние сутки Россия обнаружила и сопроводила четыре разведывательных самолета НАТО.

В заявлении подчеркивается: "Внеплановые учения США и их союзников в Черном море, вблизи наших рубежей, являются абсолютно неспровоцированными Россией агрессивными действиями, создающими угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности".

Присутствие НАТО в регионе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что альянс наращивает свое присутствие в Черном море в связи с его стратегической важностью.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что США, отправляя свои корабли в регион, пытаются подталкивать прибрежные страны к конфронтационной политике.

Комментарии читателей:

ВЕФА

Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси.

Джалал баба

ВЕФА, а что Россия делает в Средиземном море?

ХЫЗЫР Ильяс БОЛЕН

ВЕФА, США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой.

Хыдыр Будур

Украина, что бы ты ни делала… империализм достиг своей цели и бросил тебя в огонь. После распада СССР такие страны, как Румыния, Болгария, Польша, приняли в НАТО в качестве буфера между ЕС и Россией… А тебя, как пограничную область, бросили в огонь, чтобы ты боролась с Россией… Не стоит так уж полагаться на империализм и выступать против России.

Ястреб

Цель сатаны - окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. Единственное, что я знаю и вижу: НАТО не друг нам. Россия - тоже. У турка, кроме турка, друга нет.

Дженк

Проваливайте из Черного моря, с Ближнего Востока, американские колонизаторы, иначе похороним в море.

Мехмет Оракчи

Вы умеете убивать невинных мирных жителей в Сирии. Почему вы не стреляете в США прямо у себя под носом? Удальства хватает только на безоружное гражданское население?

долой РНП-РПК

А что вы делаете в Сирии, Ливии…

Точка

Собака собаку не съест. Разыгрывают спектакль.

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