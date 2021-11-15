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Названо условие максимальной эффективности Су-75

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Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Наиболее эффективным применение перспективного российского легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, будет в связке с самолетом Су-57 и беспилотными летательными аппаратами. Условие максимальной эффективности ЛТС назвал ТАСС главный конструктор Checkmate Михаил Стрелец.

«Сегодня в мире набирает силу тенденция по унификации парка самолетов. Ввиду большой степени межпроектной унификации совместное использование Су-57, Checkmate и беспилотных летательных аппаратов может сформировать оптимально сбалансированный под различные задачи парк с минимальной стоимостью эксплуатации и высоким боевым потенциалом», — заявил специалист.

В «Ростехе», разрабатывающем Су-75, одним из преимуществ Checkmate обозначили «применение в его конструкции комплектующих только российского производства». В госкорпорации заверили, что самолет «оснащается многопрофильным комплектом вооружения, способным бороться с любой угрозой — от незащищенных командных пунктов до целей, представляющих особую чувствительность для вероятного противника».

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-21. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Стрелец
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