Оружие против стихии

На вооружении Росгидромета сегодня состоит в основном крупнокалиберная артиллерия, такая как 100-мм зенитные и полевые пушки. Это грозное оружие используется противолавинными службами. При этом далеко не всем известно, что в 90-е годы в России активно шли работы по созданию специальных малогабаритных и переносных противолавинных комплексов.

Из антитеррора на гражданку

Многие образцы боевого серийного или опытного оружия, иногда вынужденно (в отсутствии интереса со стороны силовых структур), а иногда закономерно (в качестве расширения сферы применения) проходят процесс конверсии и меняют свой боевой «мундир» на гражданский. Схожая история произошла с гранатомётом ГМ-94 в конце 2000-х годов. Принятый на вооружение ряда силовых структур 43-мм гранатомётный комплекс привлёк внимание борцов с природной стихией.

В 2009 году в Приэльбрусье прошли испытания воздействия на снежные склоны штатного термобарического выстрела ВГМ93.100 из комплекта гранатомёта ГМ-94. Гражданский экзамен для военной системы прошёл успешно. Оказалось, что термобарический безосколочный боеприпас значительно безопаснее, нежели осколочно-фугасные артиллерийские выстрелы, применяемые для 100-мм пушек.

Противолавинная стрельба из 100-мм пушки КС-19 Источник изображения: ria.ru

Именно 100-мм артиллерийские орудия — зенитная КС-19 и полевая БС-3 пушки — на тот момент являлись штатными средствами активного воздействия на заснеженные склоны. Масса таких «инструментов» в походном либо боевом положении составляет от 3 до 10 т. Активное воздействие происходило с помощью 32-кг осколочно-фугасных снарядов УОФ-412 с разлётом осколков до 300 м. Плановый расход таких боеприпасов составлял в среднем от 200 до 400 выстрелов в год.

Поэтому вариант с гранатомётом ГМ-94 оказался весьма перспективным, а его использование в качестве индивидуального противолавинного комплекса было официально закреплено в руководящих документах Росгидромета в 2007 году. Однако на пути реализации этого решения возникли проблемы согласования с МВД. Закупку таких средств ведомство не разрешило, но оставило возможность внештатно задействовать подразделения министерства в интересах Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В 2016 году появились сведения о разрешении спорных вопросов и планируемой закупке нескольких единиц ГМ-94 для противолавинных команд.

Предупредительный спуск снежной лавины с помощью ГМ-94 Источник изображения: meteorf.ru

Гранатомёт «Лавина»

Такое решение стало временным выходом из ситуации отсутствия ручного комплекса борьбы со стихией. Как оказалось, это была не первая попытка заделать брешь в обеспечении метеоспециалистов. В 90-е годы несколько конструкторских бюро вели опытно-конструкторские работы (ОКР) «Лавина» в интересах Гидрометеорологической службы России.

Наиболее известным противолавинным гранатомётом является разработка Виктора Ребрикова из тульского Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО). Работа над изделием ТКБ-0218 началась в Туле ещё в 1990 году по заказу Высокогорного геофизического института (Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик). Началу этих работ предшествовали опыты с гранатомётами РПГ-7 и ГП-25, проведённые в институте. Реактивный гранатомёт оказался небезопасен для применения в горах, а маломощные гранаты подствольника не оказывали должного эффекта на снежные массы.

Специалистам пришлось разрабатывать новую особую противолавинную гранату. Решением этой задачи занимались в Сергиево-Посадском Научно-исследовательском институте прикладной химии (НИИПХ). Так появилась 43,5-мм граната массой 350 г в алюминиевом корпусе с взрывателем ВМГ-К. Более лёгкие боеприпасы были признаны неэффективными для этих целей. Испытания тульского гранатомёта «Лавина» в 1992 году в реальных условиях прошли успешно.

Гранатомёт ТКБ-0218 Источник изображения: Журнал «Оружие»

Противолавинное ружьё ТКБ-0218 по конструкции являлось гранатомётом с нарезным стволом, прикладом с системой отката и затыльником от ДП-64. Внешне у «Лавины» много сходства с противодиверсионным гранатомётом ДП-64 «Непрядва», и это неудивительно, ведь оба изделия сконструированы Виктором Ребриковым. При установке специального прицельного приспособления «Лавина» превращалась в «снайперское» оружие. Кроме активных фугасных гранат с дальностью стрельбы 400 м предполагалось использование активно-реактивных — на дальностях до 1500 м. У дальнобойных боеприпасов массой 605 г импульс отдачи оказался уже дискомфортным для стрелка. От них пришлось отказаться ещё и из-за недостаточно эффективных результатов стрельбы вследствие большого рассеивания таких гранат.

Несмотря на положительные отзывы и результаты испытаний, тульская «Лавина» оказалась невостребованной. В начале 1993 года комплекс демонстрировался для представителей МВД с дополнительным набором светозвуковых, химических и других специальных гранат. На таких смотринах ТКБ-0218 показал себя потенциально даже лучше единственного на тот момент аналога РГС-50 (за счёт более удачной конструкции боеприпаса). Впрочем, и тут «не срослось», а время появления «Лавины» — начало 90-х годов — оказалось не самым удачным. В итоге её место позже удалось занять другому тульскому гранатомёту ГМ-94, о котором шла речь выше.

43,5-мм граната и гранатомёт-ружьё «Лавина», город Ковров Источник изображения: forum.guns.ru

Наиболее загадочным и наименее известным является противолавинный образец, разработанный в Коврове. Учитывая всё тот же неходовой калибр 43,5 мм и примерный временной период (90-е годы), можно сделать вывод, что ковровская «Лавина» являлась либо альтернативой тульскому гранатомёту, либо дальнейшим развитием опытных работ в интересах метеорологов. Она представляла собой одноствольное казнозарядное ружьё переломного типа с нарезным стволом. Имелся в нём и амортизатор отдачи оригинальной конструкции. Этот опытный образец разделил судьбу тульского конкурента.

Интересным вариантом применения такого оружия двойного назначения является один из способов борьбы с живой силой противника в горных условиях путём искусственно создаваемого схода лавины. Таким образом, тульская «Лавина» снова превращалась в противодиверсионный гранатомёт наземного применения.

По имени «Нурис»

В 2017 году Росгидромет получил очередную партию артиллерийского оружия. На этот раз в распоряжение «антилавинщиков» поступило более полусотни 122-мм гаубиц Д-30 и несколько тысяч снарядов ОФ-462 к ним — каждый такой снаряд массой 21 кг несёт в себе почти четырёхкилограммовый заряд тротила. Однако это вовсе не означало, что специалисты-метеорологи отказались от своей уникальной противолавинной системы. Напротив, в начале 2010-х годов была предпринята очередная попытка разработки огнестрела в целях повышения безопасности жизни и имущества людей в горной местности.

В главных ролях — всё те же: Высокогорный институт и НИИПХ. Химики, взяв за основу свою ранее отработанную концепцию, в этот раз изменили лишь калибр системы. Это было сделано с целью унификации выпускаемой на предприятии широкой номенклатуры 40-мм выстрелов для подствольных и ручных гранатомётов. Новый противолавинный выстрел ПЛВ-1,0 разработан в рамках ОКР «Нурис-В» на основе термобарического боеприпаса ВГ-40ТБ. Корпус гранаты разместили в короткой металлической гильзе с закраиной. Выстрел ПЛВ-1,0 снаряжался 300 г специального заряда, достаточного для эффективного применения.

40-мм противолавинный комплекс ПЛК-1,0 на выставке «Армия-2017». Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Работы над противолавинными установками (ПЛУ) проводились в кабардино-балкарском ПАО «Телемеханика». Заказчику потребовались два варианта установки: переносная «Нурис-П» и стационарная «Нурис-С». Первая весом около 15 кг монтировалась на треножный станок, а вторая массой более 50 кг — на специальную платформу для стрельбы с грунта, кузова или прицепа автомобиля. Установки ПЛУ-1,0-П и ПЛУ-1,0-С конструктивно представляли собой однозарядный гранатомёт с нарезным стволом и казённым заряжанием. Дальность стрельбы из ПЛУ составила от 100 до 1000 м.

В 2012 году установки успешно прошли испытания, а уже в 2013 году все «Нурисы» Росгидромет утвердил в качестве средств активного воздействия при предупредительных спусках снежных лавин. Выпуск боеприпасов стал осуществлять сам разработчик НИИПХ, а для изготовления пусковых установок в качестве подрядчика привлекли тульское ЦКИБ СОО. Установка «Нурис» позиционируется как замена применяемых службой метеорологии штатных средств Минобороны. А вот удастся ли вытеснить специальным противолавинным гранатомётам более мощные артиллерийские орудия, покажет время.

Противолавинная установка ПЛУ-1,0-П Источник изображения: telemehanika.com

Закупки установок «Нурис» и боеприпасов к ним сегодня ведутся лишь в единичных экземплярах. Говорить о массовой замене армейского вооружения военизированных противолавинных отрядов на специальное слишком рано. Есть у «Нуриса» и свои недостатки. В переносном варианте удобство применения установки оставляет желать лучшего, как и его транспортировка. Прицельные приспособления также не самые удачные, а таблицы баллистических поправок пока отсутствуют. Для управления стрельбой ПЛУ применяется только электроспуск, а отсутствие его механического варианта вызывает затруднения при использовании во время низких температур. Впрочем, на момент выхода данной публикации многие недостатки системы уже могут быть устранены разработчиками.

Примечательным фактом ОКР «Нурис» является то, что данное наименование присвоено в честь Нуриса Урымбаева — специалиста по снежным лавинам, сотрудника Высокогорного института, участника нескольких Памирских экспедиций с восхождением на пик Коммунизма. Жизнь выдающегося специалиста оборвалась в 1992 году в Приэльбрусье из-за лавины. И вот теперь уже железный «Нурис» продолжает дело своего славного земляка.

Источники и литература:

Руководящий документ «Организация и проведение противолавинных работ». РД 52.37.790-2013 Противолавинный комплекс «Нурис». Пусковые установки «Нурис-П» и «Нурис-С». Технические условия ТУ 4313-113-29473854-2013, 2014 Описание изобретения к патенту RU 2542676 Мобильный противолавинный комплекс калибра 43,5 мм «Лавина». Описание В. Ребриков. «Вторая жизнь «Лавины». Журнал «Солдат Удачи», №1, 2001

Руслан Гук