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WarSpot

В космос из центрифуги

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Источник изображения: warspot.ru

В космос можно будет добраться, не прибегая к ракетам. Вчера, 11 ноября, портал thedrive.com сообщил о том, что американская компания SpinLaunch провела успешные испытания центрифуги, которая сможет отправлять на орбиту небольшие спутники.

Компания SpinLaunch была основана в 2014 году и с тех пор работала над созданием уменьшенной копии кинетического ускорителя. Центрифуга «с вакуумным уплотнением», вращает снаряд без двигателя со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука, прежде чем выпустить его, отправить в верхние слои атмосферы и в итоге на орбиту.

Демонстрация центрифуги от SpinLaunch

Первый испытательный полёт прототипа — так называемого суборбитального ускорителя — состоялся в космодроме Америка в штате Нью-Мексико 22 октября, но компания объявила об этом событии только вчера. «Это радикально другой способ ускорения снарядов и ракет-носителей до гиперзвуковых скоростей с использованием наземной системы», — заявил генеральный директор SpinLaunch Джонатан Яни.

Метательный снаряд, содержащий в себе полезную нагрузку и двухступенчатый ускоритель

Источник изображения: thedrive.com

Показанная на видео установка — прототип в масштабе 1:3. При этом она уже на 20% мощности «разогнала 3-метровый снаряд до многих тысяч миль в час, подняв его на километры в небо». В дальнейшем компания намерена оснастить свои «забрасываемые в атмосферу объекты» ракетным двигателем, чтобы вывести их на орбиту. При этом финальной целью является создание установки, которая сможет доставлять спутники на орбиту без использования ракетных двигателей.

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Страны
Мексика
США
Проекты
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
15.11.2021 07:24
ИМХО, такая технология если и подойдёт, то только для безатмосферных тел вроде Луны, с малой первой космической скоростью.

Всё-таки с Земли так стартовать, это ~ первая космическая (7,9 км/сек), наклонно, сквозь плотные слои  атмосферы, плюс гигантское радиальное ускорение на ракету в поперечном направлении при раскручивании "пращи"...

Если только с горы где разряжен воздух, да грузы (еду, топливо) без сложной электроники. Но ведь всё равно придётся делать ступень довыведения нагрузки на нужную орбиту.

Скорей всего, реализуемо только с Луны.
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