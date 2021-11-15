Вооруженные силы Бельгии приобретут 9 колесных 155-мм САУ CAESAR NG

ЦАМТО, 12 ноября. Вооруженные силы Бельгии приобретут девять колесных 155-мм самоходных артиллерийских установок CAESAR NG (New Generation) французской компании Nexter Systems.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на информацию, опубликованную Министерством обороны Бельгии, Брюссель одобрил инвестиции в размере 48 млн. евро для приобретения новых артиллерийских систем в документе "Стратегическое видение" (Strategic Vision).

Как ранее сообщал ЦАМТО, министры обороны Бельгии и Франции 7 ноября 2018 года подписали рамочное соглашение о партнерстве "Capacites Motorisee" (Motorized Capacities – CaMo), которое позволит Сухопутным войскам Бельгии полностью перевооружить парк боевой техники моторизованной бригады. Договор включал приобретение 382 многоцелевых бронированных машин Griffon и 60 бронированных разведывательных и боевых машин Jaguar.

Одна из основных целей программы CaMo – достичь такого уровня взаимодействия между сухопутными войсками двух стран, при котором бельгийское армейское подразделение может быть без проблем задействовано во французских военных операциях и наоборот.

В настоящее время на вооружении бельгийских СВ имеется 32 ед. 120-мм минометов RT-61 и 14 ед. 105-мм буксируемых гаубиц LG-1 Mk II. С новыми САУ CAESAR бельгийские вооруженные силы значительно расширят свои огневые возможности.

CAESAR – это 155-мм колесная самоходная гаубица, выпускаемая на шасси с колесной формулой 6x6 и 8x8. В 2008 году САУ CAESAR 6x6 массово оснащались Сухопутные войска Франции. 155-мм САУ CAESAR на шасси 6x6 отличается исключительной стратегической и тактической мобильностью. Оба варианта CAESAR вооружены орудием калибра 155-мм/52, установленным в кормовой части грузовой платформы.

Калибр 155-мм/52 CAESAR позволяет применять широкую номенклатуру боеприпасов, включая управляемые артиллерийские боеприпасы KATANA. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет от 4,5 до 40 км.