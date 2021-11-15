В администрации Байдена попытались на себе примерить роль российского главнокомандующего

Представители администрации США предупредили Евросоюз (ЕС) о возможных планах военного вторжения России на Украину.

Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается в публикации, США опасаются «возможной военной операции», выводы о которой были сделаны на «общедоступных доказательствах». При этом их не предоставили ни авторы статьи, ни администрация США своим союзникам в ЕС.

«Оценки основаны на информации, которой США еще не поделились с ЕС, что должно произойти до того, как будет принято какое-либо решение о коллективном ответе», — говорится в статье.

Rubaltic.ru пишет, что,в свою очередь собеседник Bloomberg, «близкий к Кремлю» сообщил изданию, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но хочет показать готовность к применению силы при такой необходимости. Другой источник счел вторжение России на Украину маловероятным, но отметил, что у Москвы есть «план реагирования на провокации со стороны Украины».