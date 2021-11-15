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Чемезов обосновал экономические выгоды российского Checkmate против американского F-35

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Источник изображения: vpk-news.ru

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российский Checkmate будет экономически выгоднее американского F-35.

«Среди однодвигательных самолётов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate — F-35. Однако в отличие от последнего наш самолёт экономически выгоднее», — сказал он в интервью ТАСС в преддверии международной выставки Dubai Airshow 2021.

Ранее генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что создание и применение беспилотной версии лёгкого тактического самолёта Checkmate позволит реализовывать новые тактические приёмы в рамках сетецентрических военных операций. 

По его словам, самолёт создаётся как платформа для целого семейства авиационных комплексов, в том числе для опционально пилотируемой и беспилотной модификации.

Он отметил, что самолёт сможет обмениваться информацией и наводить на цели другие авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты.

«Ростех» впервые представит новый российский однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.

Отмечается, что авиасалон Dubai Airshow 2021 пройдёт с 14 по 18 ноября в ОАЭ.

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Страны
ОАЭ
Россия
США
Продукция
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F-35
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Ростех
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Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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