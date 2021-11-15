Войти
Военно-промышленный курьер

В Турции работают над морским беспилотоносцем

257
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Турецкая оборонная компания Baykar в ближайшее время проведёт испытания двух новых БЛА.

Они расширят возможности дронов от наземных до военно-морских операций, заявил её генеральный директор. Халук Байрактар, один из двух братьев-инженеров, управляющих оборонной фирмой Baykar, сказал, что новый дрон будет испытан в ближайшие два года и сможет взлететь с корабля ВМС Турции, который в настоящее время находится в стадии производства, указывает Duvar.

В настоящее время фирма подписала экспортные соглашения с 13 странами, включая соглашение о совместном производстве с Украиной, подчеркнул Байрактар.

По мнению аналитиков, масштаб турецкой программы беспилотных летательных аппаратов ставит её в четвёрку крупнейших мировых производителей наряду с Соединёнными Штатами, Израилем и Китаем.

«Интеллектуальные беспилотные авиационные системы - это две ведущие технологии, которые изменили ландшафт для проецирования мощности. Поскольку все говорят о том, как технология беспилотных летательных аппаратов меняет боевые доктрины <...> одной из наших следующих целей является беспилотный летательный аппарат TB3, способный взлетать и приземляться на TCG Anadolu», - рассказал Байрактар, имея в виду турецкий лёгкий авианосец, находящийся в разработке.

Новая версия дрона — TB3 — со складывающимся крылом будет иметь возможность разворачиваться с коротких военно-морских взлётно-посадочных полос, уточнил изобретатель. По словам Байрактара, в связи с тем, что некоторые секции находятся в стадии производства, ожидается, что первый испытательный полёт состоится в следующем году.

За ним последует беспилотный боевой самолёт под названием MUIS, первый полёт прототипа которого ожидается в 2023 году, добавил он.

В настоящее время на стадии проектирования MUIS будет оснащён реактивным двигателем с полезной нагрузкой до 1,5 тонн, сообщает МК-Турция.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Турция
Украина
Продукция
Anadolu УДК
Проекты
Авианосец
БПЛА
Похожие новости
15.11.2021
«Советские двигатели дадут турецким беспилотникам новую жизнь»
09.04.2021
American Purpose (США): дроны меняют геополитический ландшафт на Ближнем Востоке и в мире
17.07.2017
Даже муха не пролетит
22.06.2015
Интервью главы турецкого департамента оборонной промышленности
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:09
  • 1
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку
  • 15.11 07:24
  • 1
В космос из центрифуги