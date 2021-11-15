В Турции работают над морским беспилотоносцем

Турецкая оборонная компания Baykar в ближайшее время проведёт испытания двух новых БЛА.

Они расширят возможности дронов от наземных до военно-морских операций, заявил её генеральный директор. Халук Байрактар, один из двух братьев-инженеров, управляющих оборонной фирмой Baykar, сказал, что новый дрон будет испытан в ближайшие два года и сможет взлететь с корабля ВМС Турции, который в настоящее время находится в стадии производства, указывает Duvar.

В настоящее время фирма подписала экспортные соглашения с 13 странами, включая соглашение о совместном производстве с Украиной, подчеркнул Байрактар.

По мнению аналитиков, масштаб турецкой программы беспилотных летательных аппаратов ставит её в четвёрку крупнейших мировых производителей наряду с Соединёнными Штатами, Израилем и Китаем.

«Интеллектуальные беспилотные авиационные системы - это две ведущие технологии, которые изменили ландшафт для проецирования мощности. Поскольку все говорят о том, как технология беспилотных летательных аппаратов меняет боевые доктрины <...> одной из наших следующих целей является беспилотный летательный аппарат TB3, способный взлетать и приземляться на TCG Anadolu», - рассказал Байрактар, имея в виду турецкий лёгкий авианосец, находящийся в разработке.

Новая версия дрона — TB3 — со складывающимся крылом будет иметь возможность разворачиваться с коротких военно-морских взлётно-посадочных полос, уточнил изобретатель. По словам Байрактара, в связи с тем, что некоторые секции находятся в стадии производства, ожидается, что первый испытательный полёт состоится в следующем году.

За ним последует беспилотный боевой самолёт под названием MUIS, первый полёт прототипа которого ожидается в 2023 году, добавил он.

В настоящее время на стадии проектирования MUIS будет оснащён реактивным двигателем с полезной нагрузкой до 1,5 тонн, сообщает МК-Турция.