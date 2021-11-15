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В ГД приняты поправки в оборонное законодательство

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Источник изображения: vpk-news.ru

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, что законопроект «О внесении изменений в статью 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», направлен на реализацию Основ государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. 

«Законопроект уточняет основания увольнения для «военнослужащих-ядерщиков» и будет способствовать поддержанию на возможно низком уровне риска радиационных воздействий на военнослужащих, осуществляющих работы по эксплуатации ядерных боеприпасов, а также повышению боевой готовности соединений и воинских частей ядерного обеспечения», - сообщил Картаполов.

Принят во втором чтении законопроект по вопросу предельного возраста пребывания на военной службе.

Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что в настоящее время согласно действующему законодательству с военнослужащими, имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы до достижения ими возраста 70 лет.

«Разработанным законопроектом предлагается установить, что с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими указанные воинские звания, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы на срок, установленный решением Президента Российской Федерации», - добавил Картаполов.

Глава думского оборонного Комитета обратил внимание на то, что вносимые изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, имеющих большой опыт прохождения военной службы, обладающих развитыми профессионально важными качествами, способными в любых сложившихся условиях выполнить задачи по обеспечению обороны и безопасности государства.

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Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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