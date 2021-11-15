Россия покажет в Дубае ударный дрон большой продолжительности полета "Иноходец-РУ"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российская компания "Кронштадт" впервые представит на выставке в Дубае разведывательно-ударный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец-РУ", сообщает в пятницу пресс-служба "Рособоронэкспорта".

Авиакосмический салон Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября. "Рособоронэкспорт" там организует демонстрацию новейших разведывательно-ударных и ударных беспилотных комплексов.

"Крупнейший российский разработчик и производитель БЛА, компания "Кронштадт", впервые в мире на своем стенде в виде моделей покажет разведывательно-ударный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец-РУ", БЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростной ударный БЛА "Гром", - говорится в релизе.

Кроме того, как заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, данный салон станет иностранной премьерой для пассажирского лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14, бизнес-версии Sukhoi Superjet в стилистике Aurus и самолета пятого поколения Checkmate.

"Мы также привезли на выставку гражданские вертолёты Ка-226Т, "Ансат" в различных комплектациях и военные Ка-52, Ми-28НЭ. Все новинки будут представлены вживую, чтобы у иностранных партнеров была возможность лучше познакомится с нашей техникой", – сказал Чемезов, слова которого цитирует "Рособоронэкспорта".