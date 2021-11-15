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Российская газета

Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.
Источник изображения: © Михаил Почуев/ТАСС

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о создании биологически активной добавки на основе трав и других природных материалов, которая снижает вероятность заболевания коронавирусом.

"В 27-м Научном центре разработаны перспективные образцы БАДов, основными компонентами которых являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма. После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации, - рассказал Кириллов в интервью "Красной звезде". - Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями".

Генерал также сказал, что по решению министра обороны военные разрабатывают средства профилактики COVID-19 для перорального применения. А на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ "проводится оценка специфической активности наработанных серий вакцинного препарата в отношении наиболее опасных эпидемически значимых вариантов коронавируса".

Для тех, кто не в курсе, поясним. 27-й Научный центр является одной из ведущих научных организаций Минобороны РФ по проблемам обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности государства, а также противодействия угрозам распространения и применения химического и биологического оружия.

Что касается 48-го ЦНИИ, то это военное научное учреждение, специализирующееся на медицинской защите армии и населения от особо опасных инфекций. Известно, что данный институт участвовал в создании и испытаниях вакцины "Гам-КОВИД-Вак", больше известной как "Спутник V". Ее непосредственным разработчиком является Научный центр имени Н. Гамалеи Минздрава РФ.


Юрий Гаврилов

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2 комментария
№1
15.11.2021 07:28
Цитата, q
эхинацеи
Эхинацея мощный иммуномодулятор.

Цитата, q
гидролизат кальмара тихоокеанского
Из ганглиев кальмара. БАД на основе этого был создан и запатентован ещё в СССР институтом ТИНРО и получил наименование Тинростим. Изначально им предполагалось лечить вирусные заболевания скота, но так как препарат показал высокую эффективность и отсутствие побочных эффектов, то лечить им стали людей.
0
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№2
15.11.2021 09:54
А где информация о начале серийного производства отечественных БАДов в России ?
Именно этим путем нужно нужно развивать промышленность, а не заставлять ракетные заводы выпускать кастрюли....
Этим путем уже проходили в конце 80-х.....
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