Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о создании биологически активной добавки на основе трав и других природных материалов, которая снижает вероятность заболевания коронавирусом.

"В 27-м Научном центре разработаны перспективные образцы БАДов, основными компонентами которых являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма. После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации, - рассказал Кириллов в интервью "Красной звезде". - Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями".

Генерал также сказал, что по решению министра обороны военные разрабатывают средства профилактики COVID-19 для перорального применения. А на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ "проводится оценка специфической активности наработанных серий вакцинного препарата в отношении наиболее опасных эпидемически значимых вариантов коронавируса".

Для тех, кто не в курсе, поясним. 27-й Научный центр является одной из ведущих научных организаций Минобороны РФ по проблемам обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности государства, а также противодействия угрозам распространения и применения химического и биологического оружия.

Что касается 48-го ЦНИИ, то это военное научное учреждение, специализирующееся на медицинской защите армии и населения от особо опасных инфекций. Известно, что данный институт участвовал в создании и испытаниях вакцины "Гам-КОВИД-Вак", больше известной как "Спутник V". Ее непосредственным разработчиком является Научный центр имени Н. Гамалеи Минздрава РФ.

Юрий Гаврилов