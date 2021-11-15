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Интерфакс-АВН

Чемезов заявляет о росте продаж российского оружия на Ближний Восток

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Треть поставок российского оружия и военной техники за рубеж приходится на Ближний Восток, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Мы усиливаем партнёрство со странами Ближнего Востока. Это касается не только поставок военной техники - более 30% нашего портфеля заказов по линии "Рособоронэкспорта" приходится на данный регион - но и развития сотрудничества в гражданских направлениях", - сказал Чемезов, чьи слова в пятницу привели в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

Компания организует демонстрацию российских новинок для ВВС, войск ПВО и РЭБ на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября в Дубае.

"Иностранных партнеров на Ближнем Востоке традиционно интересует самая новая высокотехнологичная продукция, и мы каждый раз привозим сюда главные экспортные новинки российской оборонной промышленности и уникальные предложения по индустриальному сотрудничеству", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

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Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
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