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ТАСС

Новейший истребитель Checkmate будет способен бороться с любыми целями в бою

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Истребитель Checkmate может никогда так и не стать Су-75
Истребитель Checkmate может никогда так и не стать Су-75.
Источник изображения: SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

Как проинформировали в Ростехе, истребитель способен выполнять задачи вне зоны действия ПВО противника

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Новейший легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate, разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех"), будет способен бороться со всеми типами целей на поле боя. Об этом сообщили ТАСС в Ростехе в рамках спецпроекта "Истребитель Су-Checkmate. Темная лошадка авиации будущего".

"Истребитель Checkmate оснащается многопрофильным комплектом вооружения, способным бороться с любой угрозой - от незащищенных командных пунктов до целей, представляющих особую чувствительность для вероятного противника", - сказали в госкорпорации.

Как проинформировали в Ростехе, Checkmate способен выполнять задачи вне зоны действия ПВО противника. "Важно, что машина способна выполнять поставленные задачи вне зоны действия ПВО, сохраняя жизнь летчика", - отметили в компании.

Об истребителе

Впервые ЛТС Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоится на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, который пройдет с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.

Боевая нагрузка истребителя составляет 7 400 кг, она размещается во внутреннем отсеке вооружений и под крылом на 11 точках подвески. В ее состав входят ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также корректируемые авиационные бомбы и неуправляемое вооружение.

Кроме домашнего рынка Checkmate в первую очередь будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Машина вероятнее всего получит индекс Су-75 и будет собираться на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Планируется, что новый российский самолет составит конкуренцию американскому истребителю F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.

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