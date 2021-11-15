ЧТЗ выполнил гособоронзаказ за 2021 год, несмотря на пандемию коронавируса

Предприятие выпускает широкий спектр дизельных двигателей для российской бронетанковой техники

ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Челябинский тракторный завод ("ЧТЗ-Уралтрак", в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в "Ростех") в срок выполнил свои обязательства перед Министерством обороны РФ по гособоронзаказу за 2021 год, поставив в полном объеме дизельные двигатели и запасные части к ним, сообщил ТАСС и. о. заместителя генерального директора по производственно-техническим вопросам предприятия Юрий Мамин.

"В апреле на рабочей встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олегом Бочкаревым было отмечено, что по итогам 2020 года мы вошли в тройку предприятий, показавших в этой области лучшие результаты. Мы сделали все возможное, чтобы сохранить лидирующие позиции в текущем году и, несмотря на пандемию коронавируса, выполнили в полном объеме и в срок все обязательства по гособоронзаказу", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, в рамках выполнения гособоронзаказа ЧТЗ выпускает широкий спектр дизельных двигателей мощностью до 1,5 тыс. л. с. для российской бронетанковой техники, а также всех необходимых запасных частей к ним. Часть продукции челябинского предприятия поступает в адрес Министерства обороны РФ напрямую, часть - в составе готовых изделий через предприятия-комплектаторы, входящие в АО "Концерн "Уралвагонзавод".

Все основные модели техники Концерна "Уралвагонзавод": танки Т-72, Т-90 "Прорыв", БМПТ "Терминатор", артиллерийские самоходные установки "Акация", "Мста-С", "Коалиция-СВ", оснащаются двигателями ЧТЗ различной мощности.

ООО "Челябинский тракторный завод - Уралтрак" - промышленное объединение по производству и продаже широкой гаммы колесной и гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, трубоукладчиков, фронтальных погрузчиков). 12 декабря 2021 года исполнится 80 лет с момента выпуска первого в Челябинске дизельного двигателя после эвакуации на ЧТЗ Харьковского моторостроительного завода № 75. В годы Великой Отечественной войны было выпущено 48,5 тыс. танковых моторов, которые ставились на танки ЧТЗ и других танковых заводов страны.