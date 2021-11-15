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ЦАМТО

Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" провел первое учение по ПВО после обновления ряда корабельных систем

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Корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников"
Корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 12 ноября. Экипаж фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", который 11 ноября вышел в море для проведения испытаний новых корабельных систем, провел учение по противовоздушной обороне в заливе Петра Великого.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ТОФ, фрегат вышел в море для проведения ходовых испытаний обновленных корабельных систем, установленных специалистами судостроительных и промышленных организаций.

"В ходе тренировки в морском полигоне боевой подготовки корабль отработал алгоритм действий при отражении атаки средств воздушного нападения условного противника без выполнения практических стрельб. Личный состав фрегата своевременно обнаружил и взял на сопровождение цели противника, а при входе их в зону досягаемости средств ПВО условно уничтожил воздушные объекты", – говорится в сообщении.

В роли условного противника был задействован многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации ТОФ.

В обеспечении вертолета Ка-27М из состава морской авиации ТОФ группа авианаводчиков проверила работу средств ПВО и штатной системы по приему вертолета на борт фрегата с выполнением взлетов и посадок на вертолетную палубу. После завершения ходовых испытаний обновленных систем экипаж фрегата приступит к выполнению задач по предназначению.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27М
Пётр Великий
Су-30
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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