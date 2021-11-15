Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" провел первое учение по ПВО после обновления ряда корабельных систем

ЦАМТО, 12 ноября. Экипаж фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", который 11 ноября вышел в море для проведения испытаний новых корабельных систем, провел учение по противовоздушной обороне в заливе Петра Великого.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ТОФ, фрегат вышел в море для проведения ходовых испытаний обновленных корабельных систем, установленных специалистами судостроительных и промышленных организаций.

"В ходе тренировки в морском полигоне боевой подготовки корабль отработал алгоритм действий при отражении атаки средств воздушного нападения условного противника без выполнения практических стрельб. Личный состав фрегата своевременно обнаружил и взял на сопровождение цели противника, а при входе их в зону досягаемости средств ПВО условно уничтожил воздушные объекты", – говорится в сообщении.

В роли условного противника был задействован многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации ТОФ.

В обеспечении вертолета Ка-27М из состава морской авиации ТОФ группа авианаводчиков проверила работу средств ПВО и штатной системы по приему вертолета на борт фрегата с выполнением взлетов и посадок на вертолетную палубу. После завершения ходовых испытаний обновленных систем экипаж фрегата приступит к выполнению задач по предназначению.