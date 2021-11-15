ЦАМТО, 12 ноября. Французская компания Dassault Aviation отправила в Катар седьмую партию истребителей "Рафаль" (предыдущая поставка самолетов была выполнена в июле текущего года).

Как сообщает Scramble Magazine, три самолета, все в двухместной версии "Рафаль" DQ (с.н. QA201, QA208 и QA209; р.н. ADIYAT11, ADIYAT12 и ADIYAT13) прибыли в Катар 9 ноября. Самолеты сопровождал катарский транспортный самолет C-17A "Глобмастер-3", прибывший за несколько дней до этого.

Как и в случае с предыдущими поставками, предполагалось, что самолеты будут сопровождаться самолетом-заправщиком ВКС Франции, однако по неизвестной причине для сопровождения истребителей прибыл катарский транспортный самолет.

Для полного выполнения контрактных обязательства компании Dassault Aviation осталось поставить Катару шесть одноместных истребителей "Рафаль" в одноместной версии EQ (с.н. QA231-QA236).

Как ранее сообщал ЦАМТО, базовое соглашение (меморандум о взаимопонимании), предусматривающее поставку ВВС Катара 24 истребителей "Рафаль" (6 одноместных и 18 – двухместных), было подписано в Дохе 4 мая 2015 года. Контракт также предусматривал продажу управляемых ракет класса "воздух-воздух" MICA и "Метеор", крылатых ракет "Скальп-EG" компании MBDA, модульных боеприпасов AASM класса "воздух-земля" компании Sagem, обучение 36 катарских пилотов и 100 техников, подготовку катарских офицеров разведки. Соглашение вступило в силу в декабре 2015 года после перевода Катаром авансового платежа. Общая стоимость продажи оценивается в 6,7 млрд. евро. Покупка кредитуется японскими банками.

В декабре 2017 года компания Dassault Aviation объявила о подписании с ВС Катара соглашения о сотрудничестве и реализации опциона на поставку 12 дополнительных истребителей "Рафаль". Данное соглашение вступило в силу 27 марта 2018 года.

Таким образом, в общей сложности ВВС Катара должны получить 36 французских истребителей. По данным французских СМИ, Катар также может реализовать еще один опцион на поставку 36 дополнительных самолетов.

Катарская версия "Рафаль" отличаются от поставленных ВС Франции и Египта. Вместо подвесного контейнера целеуказания "Дамоклес" (Damocles) французской Thales, самолет оснащается контейнерной системой AN/AAQ-33 "Снайпер-ATP" американской Lockheed Martin. Этот контейнер уже испытывается на одном из "Рафалей". Кроме того, катарские истребители "Рафаль" получат нашлемную систему целеуказания TARGO-II израильской Elbit Systems.

Летные испытания первого двухместного истребителя "Рафаль" ВВС Катара начались в Бордо-Мериньяк во Франции 28 июня 2016 года, одноместного – 27 марта 2017 года. Эти самолеты позднее были переданы в летно-испытательный центр ВВС Франции на авиабазе "Истр" для испытаний. Первый самолет "Рафаль" (двухместный, б.н. QA202) Dassault Aviation официально передала Катару 6 февраля 2019 года на предприятии в Мериньяке.

Первая партия из пяти истребителей (4 одноместных и один двухместный) прибыла в Катар 5 июня 2019 года. Вторая партия (два двухместных и три одноместных "Рафаля") совершила посадку на авиабазе "Тамим" 3 июля 2019 года, третья (пять одноместных) – 3 сентября 2019 года, четвертая (один двухместный и четыре одноместных) – в декабре 2019 года, пятая (один двухместный и два одноместных) – 25 февраля 2020 года, шестая (один двухместный и три одноместных) – 27 июля 2021 года. Таким образом, сейчас в Катаре находятся 30 самолетов. Как ожидается, все заказанные истребители будут поставлены Военно-воздушным силам Катара к 2022 году.

В рамках программы поддержки ВВС Франции обучают личный состав первой эскадрильи ВВС Катара (всего 250 человек), в том числе 36 летчиков и 100 инженеров и техников.

Как было объявлено в ходе торжественной церемонии, состоявшейся 6 февраля 2019 года в Мериньяке, новой катарской эскадрилье присвоено наименование "Аль-Адият" (100-я сура Корана).