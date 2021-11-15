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ЦАМТО

ROKETSAN разработала мини-ракету METE для оснащения БЛА

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Макетные образцы систем разработки турецкой компании Roketsan в экспозиции оборонно-промышленной выставки IDEF-2021 в Стамбуле. Слева направо: крылатая ракета Kara Atmaca, противокорабельная ракета Atmaca, 324-мм противолодочная торпеда Orka, 533-мм торпе
Макетные образцы систем разработки турецкой компании Roketsan в экспозиции оборонно-промышленной выставки IDEF-2021 в Стамбуле. Слева направо: крылатая ракета Kara Atmaca, противокорабельная ракета Atmaca, 324-мм противолодочная торпеда Orka, 533-мм торпеда Akya (c) www.edrmagazine.eu.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 12 ноября. По информации турецких СМИ, руководитель Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил о завершении компанией ROKETSAN разработки малоразмерной ракеты METE, предназначенной для оснащения БЛА.

Как сообщил И.Демир, разработанная ROKETSAN ракета METE, будет использоваться на борту БЛА, наземных дистанционно-управляемых машин и надводных безэкипажных аппаратов, а также действующими в пешем порядке подразделениями с использованием гранатометов. Как отмечается, боеприпас позволяет поражать цели с высокой точностью.

Концепция боеприпаса впервые была представлена на выставке IDEF-2019 под названием "Ятаган" (YATAGAN), которое было изменено на METE после завоевания турецким лучником Мете Газозом золотой олимпийской медали.

METE представляет собой 40-мм малоразмерную ракету с лазерным наведением, которая может быть запущена из гранатомета нового поколения, установленного на штурмовой винтовке.

В настоящее время боеприпас предлагается силам безопасности для применения в условиях боевых действий в населенных пунктах. Ракета обеспечит поражение легких защитных сооружений, небронированной наземной техники, точечных незащищенных целей, включая позиции снайперов.

Как заявлено, масса METE составляет всего 1,2 кг, что позволяет применять ее на различных платформах. Ракета диаметром 40 мм оснащена полуактивной лазерной ГСН и обеспечивает поражение целей на дальностях от 400 до 1000 м с КВО, не превышающим 1 м. Судя по продемонстрированным компанией фотографиям, ракета может устанавливаться на борт квадрокоптера. Высота применения боеприпаса с борта БЛА – 50-500 м.

При сравнении технических характеристик YATAGAN и METE видно, что METE на 200 гр. тяжелее и на 10 см длиннее, чем представленный в 2019 году концепт YATAGAN.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Roketsan
Проекты
БПЛА
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