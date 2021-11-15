Иран и Великобритания достигли принципиального соглашения о выплате Тегерану долга за непоставленные в 1979 году танки

ЦАМТО, 12 ноября. Замглавы иранского МИД Али Багери Кяни заявил, что Иран и Великобритания достигли принципиального соглашения о выплате Тегерану долга в размере 400 млн. фунтов стерлингов (535 млн. долл.) за непоставленные в 1979 году танки.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг.

"Основной вопрос о выплате долга и его сумме согласован, но вопрос о методе и процессе выплаты еще не решен", – сказал иранский дипломат, совершающий турне по Европе.

Как напоминает "РИА Новости", Международный суд ООН в 2012 году обязал Великобританию выплатить Ирану компенсацию за сорванный контракт, заключенный между компанией International Military Services (IMS) и Ираном в 1974 году. По этому договору британская компания была обязана поставить в Иран более 1 тыс. танков, но из-за революции в Иране в 1979 году и приходу к власти исламского духовенства Лондон отказался выполнять условия контракта. Тегеран до сих пор не может получить компенсацию. Британские власти утверждали, что не могли вернуть долг, поскольку Иран длительное время находился под санкциями.