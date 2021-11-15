Войти
ЦАМТО

Иран и Великобритания достигли принципиального соглашения о выплате Тегерану долга за непоставленные в 1979 году танки

268
0
0
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

ЦАМТО, 12 ноября. Замглавы иранского МИД Али Багери Кяни заявил, что Иран и Великобритания достигли принципиального соглашения о выплате Тегерану долга в размере 400 млн. фунтов стерлингов (535 млн. долл.) за непоставленные в 1979 году танки.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг.

"Основной вопрос о выплате долга и его сумме согласован, но вопрос о методе и процессе выплаты еще не решен", – сказал иранский дипломат, совершающий турне по Европе.

Как напоминает "РИА Новости", Международный суд ООН в 2012 году обязал Великобританию выплатить Ирану компенсацию за сорванный контракт, заключенный между компанией International Military Services (IMS) и Ираном в 1974 году. По этому договору британская компания была обязана поставить в Иран более 1 тыс. танков, но из-за революции в Иране в 1979 году и приходу к власти исламского духовенства Лондон отказался выполнять условия контракта. Тегеран до сих пор не может получить компенсацию. Британские власти утверждали, что не могли вернуть долг, поскольку Иран длительное время находился под санкциями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
Компании
ООН
Похожие новости
13.09.2021
Liga.net (Украина): адмирал Ставридис написал книгу о войне. Через десять лет западный мир может погибнуть
24.01.2019
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
14.05.2014
Новый старый мир
10.04.2014
Генерал Бальцерович: Это будет ужасный, но не окончательный удар ("Wirtualna Polska", Польша)
03.12.2013
Хочет больше мирного атома
30.05.2013
«Реэкспорт оружия — это беда не Украины, это беда мирового масштаба»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:09
  • 1
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку
  • 15.11 07:24
  • 1
В космос из центрифуги