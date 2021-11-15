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Новое поколение тяжелых огнеметов пошло в армию

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Источник изображения: vpk-news.ru

В вооруженные силы России начали поставлять тяжелые огнеметные системы нового поколения - ТОС-2 «Тосочка».

Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

«С этого года организована поставка в войска машин РХБ-разведки РХМ-8 и тяжёлых огнемётных систем ТОС-2», - рассказал Кириллов. 

Боевые машины ТОС-2 «Тосочка» принимали участие в Параде на Красной Площади в 2021 году, а в августе 2021 года на форуме «Армия-2021» был подписан контракт на изготовление и поставку ТОС-2 для вооруженных сил. Кроме того, на вооружении российской армии стоят системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». 

Эти боевые машины успешно применялись Сирийской арабской армией в ходе гражданской войны. 

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