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Российская газета

Четыре истребителя Су-57 планируют передать ВКС России в декабре

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Источник изображения: rg.ru

В Воздушно-космические силы (ВКС) России в конце текущего года поступят четыре серийных истребителя пятого поколения Су-57.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны. По его словам, сейчас в государственном летно-испытательном центре Минобороны РФ продолжаются испытания первого серийного Су-57, полученного ВКС год назад. Таким образом количество серийных истребителей данной модели вырастет в войсках до пяти.

Как уже писала "РГ", поставка Су-57 в ВКС идет по графику. Так, в 2024 году армия получит в общей сложности 22 боевых самолета пятого поколения, а спустя еще четыре года их общее число должно увеличиться до 76.

Су -57 - многофункциональный истребитель, он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, надводных и наземных объектов. Имеет крейсерскую сверхзвуковую скорость, на нем стоит новейший комплекс бортового оборудования. Для ускорения сборки самолета на заводе используется технология дополненной реальности.


Алексей Иванов

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения
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