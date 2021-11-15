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Российская газета

В ОАК рассказали о новых тактических приемах для Су-75 Checkmate

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Источник изображения: rg.ru

Легкий тактический истребитель Су-75 Checkmate позволит реализовывать новые тактические приемы в рамках сетецентрических операций.

- Самолет изначально создается как платформа для целого семейства авиакомплексов, в том числе опционально пилотируемых и беспилотных. Это не просто дань моде. Уже на ранней стадии проекта мы закладываем в Checkmate широкие возможности использования в сетецентрических операциях. Истребитель сможет обмениваться информацией с другими авиационными комплексами и беспилотниками, наводить их на цели. Применение беспилотной версии машины позволит реализовать новые тактические приемы, - рассказал ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Технический облик Checkmate сформирован, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. Помимо технологий пятого поколения преимуществом самолета являются открытая архитектура с возможностью адаптации под нужды заказчика.

- Среди однодвигательных истребителей пятого поколения подобными характеристиками может похвастаться только F-35. Но наш самолет экономически выгоднее, - отметил Чемезов. Ранее он сообщил, что стоимость летного часа Су-75 будет в семь раз ниже, чем у F-35.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Checkmate
F-35
Компании
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Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
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