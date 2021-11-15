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Российская газета

Российские беспилотники вооружат огнеметом РПО-2

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Источник изображения: Евгений Биятов/ РИА Новости

В России ведутся работы по созданию нового огнемета РПО-2. Комплекс для подразделений войск РХБЗ можно будет размещать на беспилотных летательных аппаратах.

"Так, ведутся работы по созданию нового комплекта средств огневого поражения для огнеметных подразделений войск РХБ защиты с повышенными боевыми возможностями, включающими размещение прицельного и стрелкового комплексов на БПЛА", - в интервью "Красной звезде" сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Отметим, что сейчас на вооружении российской армии состоят реактивные пехотные огнеметы РПО "Шмель". Прицельная дальность стрельбы термобарическими 93-мм боеприпасами с аэрозольным легковоспламеняющимся веществом составляет от 800 до 1700 метров.

По фугасному воздействию на основные виды целей огнемет не уступает 155-мм артиллерийским снарядам. Применяется для поражения пехоты, дотов и легкобронированной техники. За эффективность в Афганистане огнеметы "Шмель" получили неофициальное название - "Шайтан-труба".


Николай Грищенко

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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Шмель РПО
Проекты
БПЛА
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