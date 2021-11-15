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ИноСМИ

Японские СМИ о шпионском скандале с военным атташатом Японии в Москве

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Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание
Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание.
Источник изображения: © ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

В японских СМИ бурно обсуждается новость о том, что ФСБ России раскрыла многолетнюю шпионскую работу военного атташата Японии в Москве. Оказывается, с 2012 по 2018 год японские военные разведчики работали как с источником с Иваном Сафроновым, арестованным за госизмену и находящимся под следствием. Эта информация вызвала у читателей шок.

Центральные СМИ Японии дают многочисленные сообщения о том, что Федеральная служба безопасности раскрыла сведения о том, российские спецслужбы располагают данными о многолетних контактах представителей военного атташата Японии в Москве с обвиняемым в настоящее время в госизмене Иваном Сафроновым. Иностранцев интересовала информация о перспективных разработках вооружений, военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами и по другим чувствительным вопросам, сообщил информированный источник.

"В период с 2012 по 2018 годы японские военные дипломаты провели в Москве с Сафроновым десятки встреч. При этом ему предварительно направлялись вопросы о планах поставок российских вооружений зарубежным странам и по другим военным вопросам", - сказал 10 ноября "Интерфаксу" источник.

Центральное телеграфное агентство Японии Jiji в материале "Российская контрразведка вскрыла шпионскую деятельность японского военного атташата в Москве и приводит конкретные имена ее участников" рассказывает о сообщении ФСБ о вскрытых этой спецслужбой многочисленных контактах находящегося с июля прошлого года под следствием по обвинению в госизмене бывшего военного журналиста издания "Коммерсант" и пресс-атташе "Роскосмоса" Иване Сафронове.

В заявлении ФСБ приводятся имена работавших с Сафроновым сотрудников японского военного атташата, названия использованных для этого мест встреч, а также частично - содержание информационных заданий Сафронову и некоторые данные о переданной им японским военным информации военного характера.

Как известно, Иван Сафронов находится под следствием по обвинению в госизмене за то, что в 2017 году он передавал секретную информацию разведке Чехии. Эти обвинения Сафронов не признает. Его адвокат в интервью СМИ указывает на то, что в материалах дела Сафронова "информации о контактах Сафронова с японцами нет".

Некоторые информированные источники указывают на то, что раскрытие ФСБ информации о работе Сафронова на японскую разведку может служить целям дальнейшей дискредитации обвиняемого, а также "сдерживанию" излишне активной разведывательной деятельности японских представителей в России.

Самая многотиражная газета Японии "Йомиури симбун" в своей корреспонденции из Москвы под заголовком "Российские СМИ приводят данные о раскрытии ФСБ России данных о контактах с обвиняемым в госизмене бывшим российским журналистом сотрудников японского военного атташата в Москве и перечисляют их имена", сообщает о том, что все встречи Сафронова с японскими дипломатами проводились под контролем и их содержание задокументировано. "Йомиури" указывает на то, что Сафронов встречался с сотрудниками японского посольства много раз на протяжении периода с 2012 по 2018 год в различных ресторанах города Москвы и передавал им закрытую информацию о российских военных поставках в Китай и другие страны. Как журналист Сафронов специализировался на военной информации и имел к ней доступ через свои связи.

В июле 2020 года Сафронову предъявлено обвинение в госизмене и до настоящего времени он находится под следствием.

Популярная газета "Токио симбун" в своем материале "Российские СМИ дружно сообщают о раскрытой ФСБ России информации о контактах японских военных дипломатов с обвиняемым в госизмене журналистом" со ссылкой на агентство Интерфакс указывает на то, что сотрудники японского военного атташата в Москве "проявляли особый интерес к вопросам военного экспорта России и ее военно-технического сотрудничества с различными странами, прежде всего, Китаем".

Газета сообщает о том, что дело против Сафронова по обвинению в госизмене в связи с его серьезностью засекречено, и информация о нем в медиа-пространство не выпускается. Что касается "японского" следа, то в "утечке" соответствующих конкретных сведений можно усмотреть стремление российской контрразведки "послать соответствующий сдерживающий сигнал Японии" в связи с ее излишне активной деятельностью по сбору закрытой информации в России.

"Токио симбун" упоминает также о том, что отец Ивана Сафронова тоже был когда-то военным журналистом, и в 2007 погиб "при загадочных обстоятельствах в результате падения из окна".

Комментарии японских читателей

iwa

Ну вот, и Япония попалась! Наверное, наши шпионы достаточно активничают по всему миру. В России им наступил укорот!

torisugari

И это "военные дипломаты" мирной Японии?!

dgx

Вот тебе и дело Зорге наоборот!

kin

Думаю, это око за око. В Японии у нас тоже много предателей, готовых продать страну русским!

Правда, у нас нет надежного законодательства против шпионажа!

doraneko

Ну все, больше Япония в услугах этих "военных дипломатов" не нуждается. Это такая вежливая благодарность и предостережение от российской стороны! Ха-ха!

typ

И сколько же японских дипломатов занимаются подобной "дипломатической деятельностью" в наших посольствах за границей?

korekara no rebound

Думается, всем этим сотрудникам японского военного атташата в Москве безопаснее будет поскорее унести оттуда ноги!

alu

А вы думаете, что сотрудники российского военного атташата в Токио - все сплошь добрые дядечки, которые только и делают, что заботятся о безопасности посольства России?!

scw

А кто направляет эту разведывательную деятельность японских военных атташатов? Наш МИД, что ли?

tomato

Японии тоже нужен нормальный разведывательный орган. И закон против шпионажа в стране!

kobayashi shyonen

Главная задача военных атташатов - поддерживать военные контакты между странами и служить каналом для связи в чрезвычайных ситуациях.

Военные атташаты не должны вести разведывательную деятельность против стран, которые их аккредитовали в соответствии с международными законами. Иначе это превращается в противоправные деяния.

mil

Здесь в утечке этих сведений скорее можно обвинить российскую контрразведку. Ведь японские военные дипломаты своей деятельности и не скрывали.

А вот российские дипломаты в Токио, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, часто нарушают правила дорожного движения!

edy-tera

А русская военная разведка умеет работать! Ведь известен давнишний случай, когда сотрудник японского военного атташата в России потерял ребенка, и был настолько растроган душевным отношением к нему Российского генерального штаба, что передал русским всю доступную ему секретную военную информацию!

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Китай
Россия
Чехия
Япония
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
15.11.2021 06:16
Я не адвокат, но само напрашивается.
Скажем так, Сафонов был компетентным журналистом и мог систематизировать информацию из открытых источников. Тот факт, что он встречался с представителями и что его, как эксперта, просили делать подборку само по себе не является преступлением. Другое дело, что недавно было принято новое законодательство в части гостайны и, возможно хотят применить новые ограничения к старым событиям, что незаконно. Если же Сафонову реально попадала закрытая информация, то в этом виноваты её носители, а не журналист, который, как понимаю, не использовал незаконных методов для её получения. Не вербовал должностных лиц и т.д.
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