Войти
Российская газета

Названы самые популярные за рубежом российские военные самолеты

294
0
0
Источник изображения: Евгений Одиноков \ РИА Новости

Перечислены самые популярные на зарубежном рынке российские самолеты.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов накануне открытия выставки Dubai Airshow 2021 дал интервью ТАСС. В нем он, в частности, рассказал о военных отечественных самолетах, вызывающих наибольший интерес на Ближнем Востоке.

В первую очередь это Су-57, являющийся единственным в мире тяжелым истребителем пятого поколения, который предлагают на экспорт. Его главные преимущества: малая заметность, высокая скорость, большая боевая нагрузка, маневренность. Также популярностью пользуются: многофункциональный легкий истребитель МиГ-35, многоцелевой сверхманевренный Су-35 и его собрат Су-30, транспортник Ил-76МД-90А и заправщик Ил-78М-90А.

"Преимущества российских истребителей на Dubai Airshow можно будет увидеть в деле. В летной программе выступит авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" на Су-30", - отметил Сергей Чемезов. - "Самолеты этого типа - прекрасный пример успеха российских продуктов на международном рынке".

Напомним, модифицированные экспортные версии истребителя Су-30 состоят на вооружении Китая, Индии, Малайзии, Вьетнама, Венесуэлы и Алжира. В рамках контракта на 2,5 миллиарда долларов, заключенного в 2015 году, Китай получил 24 истребителя Су-35. В 2018 году двухмиллиардный контракт на поставку 24 Су-35 был подписан с Египтом.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Венесуэла
Вьетнам
Египет
Индия
Китай
Малайзия
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
МиГ-35
ПАК ФА
Су-30
Су-35
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
09.09.2015
Уроки МАКСа-2015 — часть I
27.08.2015
МАКС-2015: превосходство в воздухе и в сетях
01.07.2015
Крылья макетов
22.04.2015
Все на экспорт
27.08.2013
Летим на гражданку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку
  • 15.11 07:24
  • 1
В космос из центрифуги
  • 15.11 06:16
  • 1
Японские СМИ о шпионском скандале с военным атташатом Японии в Москве