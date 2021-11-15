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Российская газета

19FortyFive назвал МиГ-21 одним из лучших истребителей в истории

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Источник изображения: Biso/Wikimedia.org

Выдающиеся боевые возможности и удивительная долговечность сделали советский истребитель МиГ-21 одним из лучших самолетов столетия в своем классе. Кроме того, он самый массовый сверхзвуковой истребитель в истории, пишет 19FortyFive.

В истребительной авиации, где технологии развиваются наиболее стремительно и первоклассный самолет может устареть за несколько месяцев, феномен МиГ-21 кажется особенно удивительным. Принятый на вооружение в 1959 году, он выпускается до сих пор и стоит на вооружении десятка с лишним стран Самолет много воевал на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии. Особенно удачной оказалась служба МиГов в индийских ВВС во время войн с Пакистаном, где индийские истребители пачками сбивали пакистанские и использовались для штурмовых операций. Также МиГ-21 отличился в ирано-иракской войне.

Истребитель заложил стандарт для боевых самолетов, действующий до сих пор: скорость более двух Махов, хорошая маневренность и способность применять управляемые ракеты "воздух-воздух" (кстати, МиГ-21 появился раньше них). Ранние модификации самолета не имели радара - в 50-е этот прибор был ненадежен и советские ВВС предпочитали наводить истребители с земли. В современных машинах есть, конечно, мощная электроника, но в целом они летают и маневрируют примерно так же (если не хуже), как знаменитая "балалайка". Такому прозвищу у пилотов самолет обязан характерной форме треугольного крыла.

Огромная популярность МиГов за рубежом объясняется пониманием его создателями потребностей ВВС третьих стран. Им нужны не модные технологические изыски, а недорогой, быстрый и простой в обслуживании самолет, который умеет патрулировать небо, сбивать в нем чужаков и при необходимости может бросить на землю несколько бомб. МиГ-21 на эту роль подходит идеально.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Ирак
Иран
Пакистан
Продукция
МиГ-21
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