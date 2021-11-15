Crew Dragon-3 состыковался с МКС в автоматическом режиме

Пилотируемый корабль Crew Dragon-3 состыковался с МКС. На борту аппарата компании SpaceX находились четыре астронавта. Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме. Процесс завершился через 21 час после запуска корабля, передает телеканал «Известия». В экипаж входят три астронавта NASA и немецкий астронавт Европейского космического агентства. Специалисты будут работать на станции шесть месяцев — до апреля 2022 года.

Пилотируемый корабль Crew Dragon-3 состыковался с МКС. На борту аппарата компании SpaceX находились четыре астронавта. Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме. Процесс завершился через 21 час после запуска корабля, передает телеканал «Известия». В экипаж входят три астронавта NASA и немецкий астронавт Европейского космического агентства. Специалисты будут работать на станции шесть месяцев — до апреля 2022 года.