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Известия.ru

Crew Dragon-3 состыковался с МКС в автоматическом режиме

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Пилотируемый корабль Crew Dragon-3 состыковался с МКС. На борту аппарата компании SpaceX находились четыре астронавта. Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме. Процесс завершился через 21 час после запуска корабля, передает телеканал «Известия». В экипаж входят три астронавта NASA и немецкий астронавт Европейского космического агентства. Специалисты будут работать на станции шесть месяцев — до апреля 2022 года.

Пилотируемый корабль Crew Dragon-3 состыковался с МКС. На борту аппарата компании SpaceX находились четыре астронавта. Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме. Процесс завершился через 21 час после запуска корабля, передает телеканал «Известия». В экипаж входят три астронавта NASA и немецкий астронавт Европейского космического агентства. Специалисты будут работать на станции шесть месяцев — до апреля 2022 года.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
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