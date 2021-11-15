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Известия.ru

Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Vyacheslav Madiyevskyy

Военнослужащие Украины, в том числе высокопоставленные офицеры, покинувшие Крым в 2014 году, вынуждены жить в отелях минобороны страны, не имея личного жилья. Об этом 11 ноября заявила депутат Верховной рады Елена Хоменко.

«Офицеры, среди которых даже адмиралы, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей минобороны», — цитирует парламентария «Страна.ua».

Как продолжила Хоменко, время идет и после выхода на пенсию украинские военные рискуют остаться без крыши над головой.

В октябре бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что страна должна разработать план возвращения Крыма и Донбасса с использованием оружия и военных. Он полагает, что стране необходимо формально закрепить стратегию «деоккупации» указанных территорий.

Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди ответила на это, что украинским политикам необходимо подумать о разных народах, которые живут на полуострове, — все они на референдуме сами приняли решение воссоединиться с Россией. По ее словам, политикам стоит ознакомиться с Конституцией России и Уголовным кодексом.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией.


Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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1 комментарий
№1
15.11.2021 10:03
Цитата, q
Как продолжила Хоменко, время идет и после выхода на пенсию украинские военные рискуют остаться без крыши над головой.

А зачем нам, простым гражданам России, которым до выхода на нищенскую пенсию в 65 лет "как до Парижа раком" информация про "обиженных" украинских адмиралах?
Они сделали свой выбор в 2014-м, вот и пусть живут как хотят, хоть в общежитиях, хоть в землянках.....
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