Новым генконструктором РКК «Энергия» назначен космонавт Савельев

Новым генеральным конструктором ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» назначен дважды Герой Советского Союза, космонавт и руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Об этом сообщает в пятницу, 12 ноября, агентство «РИА Новости».

Решение о назначении было принято в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего деятельность Военно-промышленной комиссии России.

Соловьев дважды был в космосе и провел на орбите Земли 361 сутки, 22 часа и 49 минут. Кроме того, он восемь раз выходил в открытый космос, проведя там в общей сложности 31 час 29 минут.

Его карьера отмечена также уникальным межорбитальным перелетом с орбитальной станции «Мир» на станцию «Салют», куда он перевез научное оборудование.

Предыдущий генконструктор по пилотируемой программе Евгений Микрин скончался в мае 2020 года от коронавирусной инфекции в больнице в Коммунарке. Ему было 64 года.

После этого исполняющим обязанности генерального конструктора был назначен Николай Севастьянов, однако после этого он перешел на должность советника гендиректора «Роскосмоса». Вместо него эту позицию занял Игорь Озар, ранее возглавлявший КБ «Сухой».

«Энергия» — головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента МКС и пилотируемой космонавтики. Корпорация в том числе занимается изготовлением и запусками грузовых кораблей «Прогресс» и пилотируемых кораблей «Союз».