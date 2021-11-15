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Интерфакс-АВН

Российские артиллеристы в Таджикистане в 2021 году отработали около 500 огневых задач

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Основу российского воинского контингента на учениях составляли подразделения 201-й военной базы.
Основу российского воинского контингента на учениях составляли подразделения 201-й военной базы.
Источник изображения: Алексей Ерешко / ТАСС

Екатеринбург. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие артиллерийских подразделений 201-й военной базы в Таджикистане в текущем году в процессе мероприятий по боевой подготовке выполнили около 500 огневых задач со стрельбой, сообщил в пятницу Центральный военный округ (ЦВО).

"Артиллерийские расчеты наносили огневые поражения по одиночным и площадным целям. В боевых стрельбах были задействованы реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", "Ураган", 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация", 120-мм минометных комплексов "Сани" и недавно поступившие на вооружение российского соединения противотанковые ракетные комплексы "Корнет", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

По данным военных, все задачи отрабатывались с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", "Элерон", "Тахион", "Гранат", а также радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы "Аистенок".

"Основным экзаменом для артиллеристов в учебном году стали совместные международные учения, которые проходили на юге Таджикистана. В суровых физико-географических условиях военнослужащими было выполнено около 50 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника, укрывшегося в складках местности на удалении до 20 километров", - добавили в ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

На фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением.

Кроме того, этим летом и осенью Россия провела в Таджикистане вблизи афганской границы несколько учений, в том числе международных. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, также была задействована военная техника. Основу российского контингента на учениях составили подразделения 201-й базы.

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Таджикистан
Продукция
2С12 Сани
2С3 Акация
Аистенок
Гвоздика
Град РСЗО
Корнет
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