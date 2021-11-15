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Интерфакс-АВН

РАН обсуждает с "Роскосмосом" разработку роботов для изучения Луны

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Многие проекты лунных станций предусматривают обваловку жилых модулей лунным реголитом, защищающим от радиации
Многие проекты лунных станций предусматривают обваловку жилых модулей лунным реголитом, защищающим от радиации.
Источник изображения: ESA

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Российская академия наук (РАН) работает с "Роскосмосом" над созданием роботов для изучения Луны, соглашения о разработке пока нет, сообщил "Интерфаксу" президент академии Александр Сергеев.

"С Роскосмосом соглашения нет, но у них есть понимание. Они робота Федора запускали пару лет назад, по-моему, и мы вместе с ними работаем по этой тематике", - сказал Сергеев в пятницу.

По его словам, в РАН считают возможным создание подобных роботов к концу 20-х годов.

"Я очень надеюсь, что это как раз то направление, где Россия может иметь преимущество, поскольку оно новое направление и у нас есть хорошая база, чтобы это продвигать. И Луна как раз подходящее место", - добавил он.

В сентябре Сергеев предложил перед пилотируемым полетом на Луну отправить туда роботов с искусственным интеллектом.

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