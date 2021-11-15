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ТАСС

Предприятие Роскосмоса создаст материалы и сплавы для перспективных ракет и двигателей

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«Союз-5»
«Союз-5».
Источник изображения: bastion-karpenko.ru

Предполагается, что они будут выдерживать высокую и низкую температуру, вибрации во время выведения, воздействие вакуума, ионизирующего излучения

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Роскосмос заключил контракт с АО "Композит" (входит в госкорпорацию) на разработку новейших материалов для новой ракетной техники, говорится на портале госзакупок.

"Целью выполнения ОКР [опытно-конструкторская работа] является разработка новых материалов космического применения с использованием нанотехнологий, с новыми уникальными свойствами, повышенными параметрами стойкости, надежности, срока активного существования, снижения весовых и габаритных характеристик, технологических процессов их изготовления и создание на их основе изделий, которые будут выдерживать нагрузки полетных условий", - говорится в техническом задании.

В частности, новые материалы должны выдерживать высокую и низкую температуру, вибрации во время выведения, воздействие вакуума, ионизирующего излучения.

Контракт подразумевает разработку жаропрочного сплава для ракетных двигателей, силовых элементов из металлокомпозитов на основе конструкционных металлических сплавов, армированных волокнами карбида кремния с функциональным наноструктурированным барьерным покрытием для космической техники и новых ракет.

Также предполагается разработка оптически прозрачных клеев для оптико-цифровых систем и комплексов космического назначения нового поколения. Еще одной задаче является обеспечение предприятий ракетно-космической промышленности дефицитными, малорасходными и импортозамещающими материалами и сырьевыми компонентами.

Контракт был заключен 8 ноября. Его стоимость составляет более 1 млрд руб.

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