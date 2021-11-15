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ТАСС

Российский вертолет Ми-8/17 стал вторым по популярности в мире

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Сборка вертолетов Ми-8/17
Сборка вертолетов Ми-8/17.
Источник изображения: Александр Младенов / AERO

Первое место в рейтинге десяти наиболее популярных военных вертолетов заняли американские машины семейства S-70/UH-60 Black Hawk, говорится в исследовании аналитической компании Defence IQ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские военно-транспортные вертолеты семейства Ми-8/17 стали вторыми по популярности военными вертолетами в мире. Об этом говорится в исследовании мирового рынка вертолетов аналитической компании Defence IQ, имеющемся в распоряжении ТАСС.

В соответствии с данными отчета, по состоянию на начало ноября 2022 года во всем мире эксплуатировалось почти 3 тыс. вертолетов семейства Ми-8/17, что составило порядка 14% от общемирового парка военных винтокрылых машин. Первое место в рейтинге десяти наиболее популярных военных вертолетов заняли американские машины семейства S-70/UH-60 Black Hawk, численность которых на вооружении различных стран мира составила почти 4 тыс. единиц (около 19% от общемирового парка). На третьем месте списка расположились ударные вертолеты семейства AH-64 Apache, которых в мире насчитывалось около 1,2 тыс. машин (порядка 6% от общемирового парка).

В список десяти наиболее популярных в мире военных вертолетов также вошли боевые винтокрылые машины семейства Ми-24/35 - на вооружении армий различных стран мира состояло около 1 тыс. этих вертолетов (около 4% от общемирового парка).

На Россию и регион постсоветского пространства приходится около 2 тыс. военных вертолетов (порядка 9,5% от общемирового парка), говорится в исследовании. По состоянию на начало ноября 2022 года в мире на вооружении состояло более 20 тыс. военных вертолетов, отмечается в отчете.

Вертолеты семейства Ми-8/17 производятся холдингом "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех").

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AH-64
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