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Известия.ru

Запуск российского телескопа для поиска жизни перенесли на год

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Источник изображения: Фото: Роскосмос/roscosmos.ru

Проект российского космического телескопа «Миллиметрон», который предусматривает запуск астрофизической обсерватории «Спектр-М», начнут осуществлять не в 2029 году, а на год позже. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя Астрокосмического центра ФИАН Сергей Лихачёв.

«Предполагаемая дата запуска — 2030 год», — сказал ученый 11 ноября на заседании Совета РАН по космосу.

По словам Лихачёва, после начала работы на ближайшие 20–30 лет «Миллиметрон» станет космическим аппаратом с самым большим телескопом — с диаметром 10 м. При этом крупнейший в Евразии телескоп БТА («Большой телескоп азимутальный») имеет диаметр 6 м.

Как рассказал специалист, благодаря одной из решаемых телескопом задач станет понимание термодинамики Вселенной, а наблюдение за планетами и астероидами в Солнечной системе позволит с высокой точностью определить наличие на них воды и водяного льда.

Еще одной задачей телескопа станет поиск экзопланет, признаков жизни во Вселенной и астро-инженерных конструкций. Разместить телескоп планируется в 1,5 млн км от Земли в противоположном от Солнца направлении.

В июле 2019 года сообщалось, что радиотелескоп РТ-70, находящийся в Евпатории, могут привлечь к проекту «Миллиметрон». Крымский телескоп может послужить в качестве антенны. Отмечалось, что такой же телескоп, находящийся в Уссурийске, также могут задействовать в «Миллиметроне».

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