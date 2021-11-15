Войти
ТАСС

ВС РФ ожидают поступления новейших роботов радиационной разведки

278
0
0
РХМ-9 на репетиции парада в Туле.
РХМ-9 на репетиции парада в Туле.
Источник изображения: Алексей Алферов / РИА Новости

Среди них машина РХБ разведки РХМ-9 на базе автомобиля "Тайфун-К", рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Перспективная машина радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки РХМ-9 в ближайшие годы поступит на вооружение российской армии. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В ближайшие годы мы ожидаем поступления такого новейшего образца специальной техники, как перспективная машина РХБ разведки РХМ-9 на базе автомобиля "Тайфун-К". Для машины разработан абсолютно новый приборный комплекс, который позволяет увеличить скорость и дальность ведения разведки в 1,5-2 раза", - сказал Кириллов.

Он отметил, что беспилотный летательный аппарат из состава машины РХМ-9 при необходимости можно будет использовать для решения и других задач в интересах войск при выполнении мероприятий РХБ защиты. Этот комплекс позволяет вести радиационную разведку местности на высотах до 300 м в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режиме управления, фото- и видеосъемку в любое время суток.

Кроме того, добавил Кириллов, в настоящее время разрабатывается мобильный многоцелевой робототехнический комплекс войск РХБ защиты МРК-РХБЗ в составе двух наземных робототехнических средств и двух беспилотников на базе "Орлан-10" с комплектами сменного навесного оборудования. Данный комплекс оснащен помехозащищеной системой управления и передачи данных.

По словам начальника войск, в настоящее время комплекс проходит предварительные испытания. Входящие в его состав роботы способны выполнять задачи как в автоматическом режиме, так и под управлением оператора. Наземные средства комплекса способны обеспечить ведение радиационной и химической разведки на удалении до 6 км, радиус действия беспилотного летательного аппарата из состава комплекса по передаче служебной информации составит 25 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Тайфун-К
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Робот
РТК
Тайфун
ЯО
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
07.05.2018
Парад Победы: боевые роботы шагают по Москве
24.08.2017
Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку
  • 15.11 07:24
  • 1
В космос из центрифуги
  • 15.11 06:16
  • 1
Японские СМИ о шпионском скандале с военным атташатом Японии в Москве