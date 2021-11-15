В России разрабатывают новый огнемет РПО-2

Его элементы могут размещаться на беспилотнике, сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Новый огнемет РПО-2, элементы которого могут размещаться на беспилотнике, разрабатывается для подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В настоящее время продолжается и совершенствование огнеметно-зажигательного вооружения. Так, ведутся работы по созданию нового комплекта средств огневого поражения (РПО-2) для огнеметных подразделений войск РХБ защиты с повышенными боевыми возможностями, включающими размещение прицельного и стрелкового комплексов на БПЛА", - сказал Кириллов.

В настоящее время на вооружении российской армии состоит реактивный пехотный огнемет с аэрозольным легковоспламеняющимся веществом РПО-А "Шмель". Представляет собой снаряд-ракету, начиненную огнесмесью. При взрыве ракеты происходит распыление смеси с ее последующей детонацией - создаваемый высокотемпературный импульс при этом сопровождается резким перепадом давления.