Жэньминь жибао (Китай): Россия ускоряет развитие беспилотной авиации

В последнее время Россия активно развивает беспилотные боевые силы — чем обусловлена такая спешка? Ведущая китайская газета называет три причины, отмечая, что Москва не только кует острый «меч», но и отливает прочный «щит» и создает особые комплексы для борьбы с БПЛА. США точно не стоит недооценивать Россию, пишет автор.

В целях эффективного сдерживания стратегических противников и поддержания безопасной обстановки в регионе, Россия в последнее время предпринимает множество мер по стимулированию развития беспилотных боевых сил. Сообщается, что российская армия не только ускоряет процесс исследований и разработок новых технологий и проводит испытания в боевых условиях, но и усиливает подготовку командующих сил беспилотной авиации. Согласно данным анализа, действия российских военных окажут существенное влияние на ситуацию в области региональной безопасности и стратегическое противостояние между Россией и США. Поэтому есть смысл следить за дальнейшим развитием событий.

Россия принимает многочисленные меры для повышения боевой эффективности

По сообщениям российских СМИ, процесс развития беспилотной авиации российской армией включает в себя четыре ключевых направления.

Во-первых, разработка новых технологий. Сотрудники российской Военно-космической академии имени Можайского в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021" заявили о том, что академия разработала новый алгоритм работы нейронных сетей для беспилотных летательных аппаратов. "Это новый метод применения алгоритмов искусственного интеллекта. Алгоритм заключается в применении нейросетью принципа "суперразрешения", когда искусственный интеллект создает трехмерные модели любых объектов. Система была испытана в реальной обстановке с применением квадрокоптера, который выполнял сопровождение движущегося автомобиля в условиях городской среды". Сообщается, что результаты исследования привлекли внимание многих производителей беспилотников. Кроме того, Россия разрабатывает беспилотный летательный аппарат "Рой", который будет обладать ударной способностью.

Во-вторых, активное проведение испытаний. Как сообщают зарубежные СМИ, после многих лет исследований, разработок и испытательных полетов новый российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат под кодовым названием "Альтаир" недавно перешел на последний ключевой этап перед вступлением в строй - испытание бортовой системы огня. Этим летом были проведены ударные испытания "Альтаира" с задействованием полного набора "воздушного арсенала", включая высокоточные управляемые ракеты. Беспилотник будет способен наносить серьезные повреждения вражеской бронетехнике, районам сосредоточения войск, артиллерийским позициям и другим целям. Кроме того, летательный аппарат будет оснащен системами спутниковой связи и искусственного интеллекта для осуществления обмена информацией с пилотируемыми самолетами.

В-третьих, увеличение масштабов проведения учений. В конце августа в Западном военном округе России начались масштабные учения, в которых приняли участие около 450 беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Орион" и "Форпост". Учения направлены на повышение мобильности беспилотников и боеспособности соответствующих сил. В рамках учений российская армия впервые отработала маневры обслуживания тяжелых беспилотников в условиях отсутствия аэродрома - летательные аппараты взлетали с автодорог.

Наконец, повышение уровня подготовки военных. Как сообщается, Министерство обороны России работает над подготовкой командиров подразделений беспилотной авиации. В качестве эксперимента первый курс подготовки будет проводиться на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища. Стоит отметить, что ранее в стране не существовало подобной военной специальности. Сообщается, что курсанты будут учиться пять лет. По окончанию обучения подготовленные офицеры будут отвечать за боевое применение техники рот и взводов беспилотных летательных аппаратов. Если опыт подготовки командиров беспилотников на базе Рязанского училища будет успешным, Министерство обороны рассмотрит вопрос о запуске данной программы в других высших военно-учебных заведениях.

Основная цель - уравновешивание сил противника

Активное развитие беспилотной авиации Россией обусловлено следующими тремя стратегическими соображениями.

Во-первых, следование тенденциям мирового военного развития. В последние годы беспилотные системы развиваются огромными темпами и широко используются в районах с напряженной геополитической обстановкой. В 2020 году использование Азербайджаном беспилотных летательных аппаратов сыграло решающую роль в развитии Карабахского конфликта. В течение последних лет российская армия уделяет большое внимание беспилотной авиации для того, чтобы идти в ногу с тенденциями мирового военного развития и взять "командную высоту" в этой области.

Во-вторых, наращивание потенциала для противостояния с США. В последние годы в отношениях России и Соединенных Штатов наблюдается соперничество во многих областях. 24 июля 2020 года правительство США в одностороннем порядке объявило о смягчении ограничения экспортного контроля при продаже за рубеж американских военных беспилотников с целью захвата большей части международного рынка. Это решение не только противоречило ограничениям, установленным многосторонним соглашением, подписание которого инициировали сами Соединенные Штаты, но и оказало негативное влияние на продажу вооружения Россией и на безопасность в мире в целом. Энергичное усиление Россией беспилотной авиации позволит избежать негативного влияния, вызванного действиями американского правительства, и нарастить потенциал для противостояния с США.

В-третьих, создание благоприятной окружающей среды. Ранее Министерство обороны Украины сообщило, что украинские Военно-морские силы получили первый беспилотник Bayraktar ТБ2, поставленный турецкой оборонной компанией. Летательный аппарат планировалось передать 10 бригаде морской авиации. Кроме того, беспилотники турецкого производства впервые были представлены Украиной на военном параде 24 августа. По поводу оборонного сотрудничества между Украиной и Турцией, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: "Мы настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева". Недавние действия российской армии, направленные на развитие беспилотной авиации, в определенной степени являются предупреждением для Украины и других стран.

Избавляться от устаревшего и развивать новое

В последние годы число беспилотных летательных аппаратов, находящихся на вооружении российской армии, значительно возросло: в 2012 году на всю армию приходилось только три подразделения беспилотных летательных аппаратов и около ста беспилотников. К 2020 году количество формирований достигло нескольких десятков, а число беспилотников превысило две тысячи единиц. В будущем российская армия, вероятно, сосредоточит свое внимание на противостоянии со стратегическими противниками в мире и регионе, а также примет более существенные меры по усилению беспилотной авиации.

С одной стороны, Россия будет систематически повышать боевую мощь. Российская армия планирует сконцентрировать усилия на создании подразделений, оснащенных беспилотными летательными аппаратами "Охотник", ускорить темпы интеллектуализации и кластеризации беспилотников, создать новые модели боевых операций, выполняемых совместно беспилотными и пилотируемыми летательными аппаратами, а также внедрить беспилотные системы в радиоэлектронную и сетевую борьбу в целях максимизации боевой эффективности. По сообщениям зарубежных СМИ, Россия добилась определенных успехов в разработке боевых беспилотных летательных аппаратов, в 2022 году будет завершена разработка беспилотника "Охотник". Можно предположить, что в будущем беспилотная авиация станет неотъемлемой частью российской армии и будет широко использоваться в различных операциях совместно с другими подразделениями. Таким образом, нельзя недооценивать потенциальную боевую эффективность беспилотных летательных аппаратов.

С другой стороны, Россия планирует усиливать средства противодействия беспилотным аппаратам. Согласно имеющимся данным, российская компания "Алмаз-Антей" продолжает совершенствовать новую систему противоракетной обороны ROSC-1. По сравнению с другими системами защиты от беспилотников, отличительной особенностью ROSC-1 является наличие компактного радара, передовой фотоэлектрической системы и беспилотного летательного аппарата "Волк-18", способного блокировать каналы управления вражескими беспилотниками и отправлять ложные координаты. По словам заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, в стране разрабатываются лазерные комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Это означает, что, Россия не только кует острый "меч", но и отливает прочный "щит", создавая беспилотную боевую систему, направленную как на атаку, так и на защиту.

Линь Юань (林源)